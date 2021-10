Heidelberg. (RNZ) Die Jugendlichen, die bei der Konzeption des "Feierbads" für junge Leute auf dem Gelände des ehemaligen Schwimmbadclubs im Sommer mit der Stadt zusammengearbeitet haben, äußern in einer Stellungnahme nun deutliche Kritik: "Mit Bedauern stellen wir fest, dass die Stadt in Bezug auf die Bedürfnisse junger Menschen nicht dazugelernt hat. Kaum gibt es Beschwerden über Lärm und Müll, wird total überfordert mit Verboten und Einschränkungen rumhantiert." Gemeint ist das von OB Eckart Würzner geplante nächtliche Alkoholverkaufsverbot in Teilen der Altstadt als Reaktion auf die Beschwerden über Lärm und Randale an der Alten Brücke.

Für die Jugendgruppe – in der Mitglieder von Stadtjugendring, Jugend-Parteien sowie Schüler- und Studierendenvertretungen mitarbeiten – kam diese Situation "mit Ansage, denn dass besonders zum Semesterstart das bereits knappe Angebot für junge Leute nicht reichen würde, war zu erwarten". Mit Planung und rechtzeitigem Austausch hätte man dem entgegenwirken können, schreiben sie: So sei es ja mit der Einrichtung des "Feierbads" im Austausch mit ihnen auch gelungen.

Die Aussage der Stadtverwaltung vom Donnerstag, nach der es "vielfach Dialoge mit Vertretern der Jugendlichen" gegeben habe, weist die Gruppe zurück: "Die Zusammenarbeit wurde entgegen dieser Darstellung nicht weiter fortgeführt. Mit dem letzten Wochenende des ,Feierbads21’ am 4. September endete auch das Interesse der Stadt an unserer Mitarbeit und Mitgestaltung." Die Jugendlichen fordern nun, "den Kontakt mit uns wieder aufzunehmen".

Update: Freitag, 29. Oktober 2021, 20.23 Uhr

"Feierbad"-Konzept soll Fortsetzung in Veranstaltungshäusern finden

Heidelberg. (RNZ/rl) Für Jugendliche und junge Erwachsene soll es künftig mehr Optionen für gemeinsame Feiern geben. Dazu gehört, dass das im Sommer etablierte "Feierbad"-Konzept fortgesetzt wird. Diese sollen in bestehenden Veranstaltungshäusern stattfinden. Mit vier Betreibern sollen die Gespräche bereits Anfang November konkretisiert werden, teilte die Stadt Heidelberg mit.

Die Stadt will dabei den Veranstaltungshäusern kostenfrei Service- und Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen, das für die Jugendveranstaltungen benötigt wird. Dazu soll auch eine Beratung zur Umsetzung der geltenden Hygieneregeln.

Die Stadt wird außerdem eine Liste veröffentlichen, welche Möglichkeiten die Jugendkultur bereits bietet. Dabei gehe es darum, welche Locations man für die eigene Party mieten kann oder welche Feier-Angebote speziell für Jugendliche es bereits gibt und zu welchen Konditionen. Die Informationen sollen bald auf der Homepage der Stadt Heidelberg und den sozialen Medien veröffentlicht werden.

Die Stadt weite damit ihre Förderung für die bestehenden Veranstaltungshäuser aus und unterstütze damit die Club-Szene, hieß es. Ziel sei auch damit die Situation an einigen Problempunkten im öffentlichen Raum zu beruhigen. Gerade in der Altstadt kam es in den vergangenen Wochen an der Alten Brücke zunehmend zu Lärm und Randale durch massiv betrunken feiernden jungen Menschen. Hier sollen mehr Sicherheitskräfte und spezielle Konfliktmanager für Abhilfe sorgen. Zudem prüft die Stadt aktuell Möglichkeiten, den nächtlichen Alkoholverkauf durch Geschäfte ab einer gewissen Uhrzeit in Teilen der Altstadt zu verbieten.