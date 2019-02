Von Matthias Kehl

Heidelberg. Der Song "All the Way Up" dröhnt durch die mit über 1000 Zuschauern ausverkaufte Stadthalle, als sich Felix Lobrecht unter tosendem Applaus vom Publikum verabschiedet. In der Tat durchlebt der 30-jährige Comedian, der am Donnerstagabend mit seinem Programm "Hype" in Heidelberg auftrat, derzeit einen rasanten Aufstieg.

Binnen zwei Jahren hat sich der frühere Poetry-Slammer als Stand-Up-Comedian, Podcaster und Roman-Autor etabliert. "Es ist kurz nach bei mir läuft", sagt Lobrecht beim Blick auf seine im Scheinwerferlicht reflektierende Rolex-Uhr und grinst verschmitzt. Zähneknirschend könne er wohl mittlerweile beim perfekten Promi-Dinner mitmachen, ordnet der Berliner seine gestiegene Bekanntheit augenzwinkernd ein.

Im weißen Shirt, das er zu einer lila Jogginghose mit weißen Sneakern trägt, erzählt Lobrecht pointiert vom Älterwerden, stereotypen Deutschen und Alltagsbeobachtungen in seiner Heimat Berlin-Neukölln. Während viele seiner Freunde eine eigene Familie gründen - und sich bei der Klamottenwahl mittlerweile dem Kriterium "praktisch" hingeben - wähnt sich Lobrecht jung, jedoch nicht hängen geblieben.

Heidelberg verbucht der Berliner als "ziemliche korrekte Stadt", die er vor Jahren als Studienort in Betracht zog. "Ick habe damals den Autoschlüssel meiner Ex-Freundin hier verloren", erinnert sich der oft mit Dialekt sprechende Berliner. Ein gutherziger Finder gab den Schlüssel bei der Polizei ab und ersparte Lobrecht damit großen Ärger.

Seinen Hang zur Unordnung und Verpeiltheit greift Lobrecht auch in seinem Programm auf. Mit dem "Wenn-dann-da-Ort" skizziert er den Platz in der Wohnung, an dem sich Batterien und andere schwierig zuordenbare Dinge ungeordnet ansammeln. So manch einer aus dem hauptsächlich aus Mittzwanzigern bestehenden Publikum fühlt sich ertappt und lacht herzlich.

Bevor Lobrecht von der Bühne geht, wird der Comedian dann noch einmal etwas ernster. "Ich habe alles, was ich je haben wollte - und nun Angst, das zu verlieren", verrät der in einfachen Verhältnissen aufgewachsene, ehemalige Politik-Student den Zuschauern. Wohlwissend, dass es mit dem Hype auch irgendwann vorbei sein kann. Zumindest um den Verlust seines Autoschlüssels musste er sich in Heidelberg keine Sorgen machen.