Heidelberg. (dns) Betrüger sind erfinderisch. Als etwa das bläulich verfärbte Wasser in Heidelberg für Unsicherheit gesorgt hatte, gaben sich mutmaßliche Verbrecher als Mitarbeiter der Stadtwerke aus, um in Häuser einzudringen. Bei einer RNZ-Leserin, die in der Nähe des Bismarckplatzes wohnt, versuchte es kürzlich ein Mann mit einer anderen Masche: Er gab es sich als Mitarbeiter des Unternehmens "Techem" aus, das etwa Gas- oder Stromzähler abliest.

Unter diesem Vorwand habe der Mann auch in die Wohnung der Leserin gewollt, als er morgens unangemeldet vor ihrer Tür gestanden habe. "Das kam mir merkwürdig vor. Normalerweise kündigen die sich immer an", berichtet die Frau später der RNZ. "Da ich ohnehin keine Zeit hatte, habe ich ihn abgewimmelt." Doch die Sache sei ihr merkwürdig vorgekommen, weshalb sie bei der Hausverwaltung nachgefragt habe. Und sie hatte Recht: Am Telefon versicherte man ihr, die Zählerstände werden mittlerweile über Funk durchgegeben. Zum Ablesen muss heute niemand mehr in die Wohnung.

Auch eine Nachfrage bei "Techem" zeigt, dass die RNZ-Leserin richtig reagiert hat: Ablesetermine werden immer angekündigt - entweder per Aushang oder per Brief, erklärt Unternehmenssprecherin Silke Rehlaender. Dem Unternehmen sei bisher nicht bekannt, dass sich auch andere Betrüger als dessen Mitarbeiter ausgegeben hätten. Da es jedoch immer wieder vorkomme, dass sich Betrüger als mögliche Handwerker ausgeben, rate man Bewohnern wachsam zu sein, wenn Unbekannte an der Tür klingeln. "Seriöse Mitarbeiter werden sich immer ankündigen und ausweisen können", betonte Rehlaender.