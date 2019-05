Von Willi Berg

Heidelberg. Trotz aller Warnungen fallen ältere Menschen auf falsche Polizisten herein. Meist sind die Täter Männer, die hochbetagte Damen um ihr Hab und Gut bringen. In Heidelberg musste sich jetzt eine Frau vor dem Landgericht verantworten. Die Strafkammer verurteilte die Deutsche am Dienstag zu vier Jahren und zehn Monaten Haft.

Der Vorsitzende Richter, Christian Mühlhoff, sprach von "schäbigen Taten". Die 22-Jährige sei "skrupellos vorgegangen" und habe "das Vertrauen in die Polizei ausgenutzt". Der mitangeklagte Ex-Freund erhielt zweieinhalb Jahre. Beide gehörten einer Bande an, die von der Türkei aus operierte. Die Angeklagte fungierte als "Läuferin".

Alle Opfer waren alleinstehende Frauen im Alter von 75 bis 91 Jahren. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 250.000 Euro. Die Justiz müsse "hart zuschlagen, um diesen Sumpf auszutrocknen", sagte der Vorsitzende. Beide Angeklagte hatten Geständnisse abgelegt.

Die zwei lebten zur Tatzeit im Jahr 2018 noch bei den Eltern und trafen sich an Wochenenden in Hotels. Das nötige Geld stammte aus der Beute. Nach der Urteilsverkündung brach die 22-Jährige in Tränen aus.

Die Masche läuft seit Jahren nach dem gleichen Schema ab. Frauen mit altertümlichen Vornamen erhalten nachts Anrufe von vermeintlichen Kriminalbeamten oder Staatsanwälten. Die Telefonate werden zumeist aus türkischen Callcentern geführt.

Die sogenannten "Keiler" behaupten, ein Einbruch stehe in Kürze bevor. Die Opfer würden dadurch "in Angst und Schrecken versetzt", sagte Richter Mühlhoff. Die vermeintlichen Polizisten bieten an, Geld und Wertsachen in Sicherheit zu bringen und später wieder zurückzugeben.

250.000 Euro Gesamtschaden

Auch eine 79-Jährige aus dem pfälzischen Friedelsheim fiel letzten Oktober darauf herein. Sie händigte der Angeklagten nachts 23.500 Bargeld sowie zahlreiche Schmuckstücke im Wert von rund 20.000 Euro aus. Zuvor hatte ein "Inspektor Thomas Schneider" ihr am Telefon Angst gemacht. Die Polizei habe zwei rumänische Ganoven verhaftet, bei denen man eine Liste mit Einbruchszielen gefunden habe.

Darauf auch die Adresse der alten Dame. Zwei Bandenmitglieder seien auf der Flucht. Die Männer würden äußerst rabiat vorgehen. Die Rentnerin solle ihre Wertsachen deshalb einer Polizistin namens "Juliane Schuster" übergeben. Es war die Angeklagte.

Gegenüber einer 91-jährigen Heidelbergerin gab sie sich hingegen als Polizistin "Schmidt" aus. Und nahm eine Schmuckkassette im Wert von 10.000 Euro mit. Darin war auch ein Ehering. In Pforzheim wurde eine bettlägerige Frau Opfer der Betrüger. Die 84-Jährige warf Schlüssel aus dem Fenster, worauf die Angeklagte Schmuck für rund 10.000 Euro aus der Wohnung mitgehen ließ.

"Dinge, an denen das Herz hängt, sind unwiederbringlich verloren", sagte der Richter. Der größte Teil vom Erlös der Beute ging an "Keiler" in der Türkei. Zur Täuschung hatten die Anrufer die Notrufnummer 110 "gespooft", die dann auf dem Display der Opfer erschien. Zudem waren im Hintergrund typische Geräusche einer Polizeidienststelle zu hören. Dadurch wurde der Eindruck erweckt, die Polizei sei am Telefon.

Insgesamt 17 Fälle

Das Landgericht verurteilte die Angeklagte wegen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in 17 Fällen, ihren Ex-Freund in fünf Fällen. Er hatte seine damalige Freundin zu den Opfern chauffiert. "Ich schäme mich für die Taten", sagte der 23-jährige Deutsche und möchte den Schaden wiedergutmachen. Dafür stünden 10.000 Euro bereit, sagte Verteidigerin Andrea Combé, die auf eine Bewährungsstrafe plädierte.

Rechtsanwältin Arzu Kazak hatte drei Jahre für ihre Mandantin beantragt. Diese habe aussteigen wollen, sei aber von der Bande erpresst worden. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Erste Staatsanwältin Dorothee Acker-Skodinis hatte höhere Strafen gefordert.

Geschädigt wurden Frauen unter anderem auch in Heilbronn, Dossenheim, Weinsberg und im bayrischen Amorbach. In einigen Fällen ließ sich die Angeklagte auch Bankkarten mitsamt Geheimzahl aushändigen.

Mittäter hoben dann Geld an Automaten ab. Bis dahin wurden die Opfer am Telefon hingehalten, um sicher zu gehen, dass sie nicht die echte Polizei informieren.