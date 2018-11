Heidelberg. (hö) Noch heute ist die Plöck bei den meisten Verkehrsteilnehmern gefürchtet - vor allem bei den Autofahrern. Aber weil jeder gewarnt ist, kommt es auch sehr selten zu Unfällen - jedenfalls heißt es seitens der Polizei, dass die Fahrradstraße keineswegs ein Unfallschwerpunkt sei. Allerdings haben die Heidelberger auch nach fast 25 Jahren nicht ihren Frieden mit dieser ersten und bisher einzigen Fahrradstraße der Stadt gemacht. In ihren ersten Jahren als Oberbürgermeisterin wollte Beate Weber-Schuerholz bewusst Akzente in der Verkehrspolitik - damals eines der heftigsten Streitthemen in der Stadt - setzen, und so wurde am 2. Juli 1993 die bisherige Einbahnstraße Plöck zwischen Ebertplatz und Grabengasse zu einer Fahrradstraße. Die Geschwindigkeit war auf 20 Stundenkilometer begrenzt, der Autoverkehr war frei, verboten waren nur Lastwagen über 2,8 Tonnen. Eines der größten Probleme war das (Falsch-)Parken, denn dieser Teil der Plöck ist immer noch eine Geschäftsstraße: Mit Einrichtung der Fahrradstraße fielen alle Parkplätze weg, was viele Autofahrer geflissentlich ignorierten. Wochenlang klingelte damals bei der RNZ das Telefon, am meisten gab es Beschwerden über die Radfahrer, die sich um die gestrichelten Linien, die die Fußgänger schützen sollten, meist nicht scherten.

Auch die Anwohner waren nicht glücklich mit der Regelung, sie sorgten sich ebenso um das Wohl der Fußgänger. Die Geschäftsleute beklagten hingegen, die wenigen Plätze zum Be- und Entladen reichten bei Weitem nicht aus. Bereits Ende November 1993 beklagte die Anwohnerinitiative "Mängel, die immer offensichtlicher werden". Die Stadtverwaltung besserte nach, ließ eine Zeit lang die schraffierten Flächen durch kleine Fähnchen schützen - aber nichts half. Als Eckart Würzner OB wurde, kündigte er Pläne zur Neuordnung des Plöck-Verkehrs an. Diese verschwanden aber schnell in der Schublade.