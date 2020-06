Von Arnd Janssen

Heidelberg. Aus zwei Dutzend Holzpaletten schraubten sie ein einfaches "Boot" zusammen. Darauf hisste die Klimaprotest-Gruppe "Extinction Rebellion" ein großes Dreiecksegel mit der Aufschrift "Eure Politik ist unser Untergang". Mit dieser Kunstaktion machten die Klimaaktivisten am Donnerstagnachmittag auf der Alten Brücke auf die ihrer Meinung nach mangelhafte Klimapolitik der Regierung aufmerksam. Etwa 25 Personen der Heidelberger Ortsgruppe hatten sich zusammengefunden, um für anderthalb Stunden die Brücke zu blockieren. "Die Politiker haben unser Boot in den Sand gesetzt", erklärte Jochen Stadler von "Extinction Rebellion Heidelberg" den Hintergrund der Aktion.

Im Rahmen der bundesweiten Protestwoche "Rebellion Wave" fanden ähnliche Aktionen in anderen Städten statt – mit der Absicht, Kritik am jüngst beschlossenen Konjunkturpaket der Bundesregierung sowie an den oftmals klimaschädlichen Einflüssen von Lobbyarbeit zu üben. Zu diesem Zweck hatten die überwiegend jungen Aktivisten bunte Transparente vorbereitet, auf denen Botschaften wie "Klimakrise gleich Massenmord"oder "Climate action now" zu lesen waren.

Hintergrund "Extinction Rebellion" hängt vermeintliche Parteiplakate auf Die Bewegung "Extinction Rebellion", die mit zivilem Ungehorsam für mehr Umweltschutz kämpfen will, hat in Heidelberg zahlreiche vermeintliche Wahlplakate aufgehängt. "Sie sollen die Politik von CDU und FDP ehrlich zeigen", erklärt die Bewegung – die aber ebenso auch falsche Plakate von Grünen, SPD und [+] Lesen Sie mehr "Extinction Rebellion" hängt vermeintliche Parteiplakate auf Die Bewegung "Extinction Rebellion", die mit zivilem Ungehorsam für mehr Umweltschutz kämpfen will, hat in Heidelberg zahlreiche vermeintliche Wahlplakate aufgehängt. "Sie sollen die Politik von CDU und FDP ehrlich zeigen", erklärt die Bewegung – die aber ebenso auch falsche Plakate von Grünen, SPD und Linken aufhängte. Auf allen wird auf eine Versammlung am Samstag, 20. Juni, um 16 Uhr am Universitätsplatz hingewiesen. Dort wollen die Aktivisten mit Heidelbergern darüber diskutieren, wie "echte lokale Klimaschutzpolitik" aussehen könnte. Die Kampagne ist Teil einer bundesweiten "Digitalen und Dezentralen Rebellion Wave" von Extinction Rebellion. Die Bundesregierung habe es nicht geschafft, in der Coronakrise eine eindeutige Wende in der Klimapolitik zu vollziehen, findet die Umweltbewegung: "Die Große Koalition nimmt 130 Milliarden Euro in die Hand, um zu sagen: Weiter so!" Keine Partei im Bundestag habe aktuell ein Parteiprogramm, mit dem das Pariser Klimaschutzeinkommen eingehalten werden könne.

Die Konjunkturbeschlüsse trügen laut "Extinction Rebellion" gerade nicht dazu bei, dass Deutschland das Ziel einer Erderwärmung von maximal 1,5 Grad noch erreichen könne. Auch die Ausrufung des Klimanotstandes durch die Stadt Heidelberg vor gut einem Jahr sei bisher lediglich Symbolpolitik, so die Aktivisten. "Die Politik ist durch den Einfluss der Lobbys handlungsunfähig", kritisierte Stadler die Macht von Kohle-, Auto- oder Luftfahrt-Industrie. "Wir fordern ein Lobbyregister, das aufführt, welcher Politiker sich mit welchem Lobbyisten trifft", erklärte er. So will die Protestgruppe Transparenz für Lobbyarbeit in der Tagespolitik schaffen – verstärkt auch durch aktuelle Entwicklungen wie den Fall des CDU-Politikers Philipp Amthor.

Die studentisch geprägte Gruppe bekam kurz nach Beginn der Aktion Besuch von der Polizei. Die Demo war nicht angemeldet. Dementsprechend gab es auch keinen Versammlungsleiter. Die Beamten drohten eine Zwangsräumung an, doch die Vertreter der Protestgruppe einigten sich mit der Polizei: Man werde die Versammlung rasch auflösen, wenn keine Anzeige folge. Eine zunächst geplante "Performance" mit als Lobbyvertretern verkleideten Aktivisten musste daher aus ausfallen.

Nur eine begrenzte Zahl von Passanten wurde auf die Aktion aufmerksam, wenige blieben stehen. Bei einer kurzen Rede konnte Nils Urbanus von "Extinction Rebellion" dennoch eine weitere Forderung vorbringen: "Wir wollen keine Lobbys, wir wollen eine BürgerInnenversammlung". Diese könnte der Politik helfen, Lösungen zu finden, die am Geheimwohl orientiert sind.