Von Birgit Sommer

Heidelberg. Die Marienhütte gehört nicht mehr der evangelischen Kirche. Der Stadtkirchenrat sieht sich außerstande, die Kosten für Erhalt und Betrieb weiterhin zu stemmen und entschloss sich im Mai zum Verkauf von Hütte und Wirtschaftsgebäude. Allerdings: Mit den Käufern wurde eine Vereinbarung getroffen, dass die „Kinderwelt“ in den Sommerferien weiterhin stattfinden kann. Insofern sagt die neue Inhaberin der Immobilien, Lisa Antoni: „Es bleibt alles beim Alten. Das gesamte Gelände, das so toll angelegt ist mit Spielplatz und Schaukeln und Barfußpfad, steht für die Stadtranderholung des Diakonischen Werkes zur Verfügung.“

Antoni sitzt mit ihrer Firma „vit-Catering“, die Heidelberger Schulen und Kitas mit Mittagessen versorgt, schon seit zehn Jahren im Wirtschaftsgebäude der Marienhütte. Jetzt hat sie zusammen mit ihrem Mann Christian Stieber den Erbpachtvertrag für das Gelände mit der Evangelischen Stiftung Pflege Schönau übernommen. Die ursprüngliche Marienhütte, die aussieht „wie ein Bauernhaus von Pippi Langstrumpf“ (Stieber) und seit einem Jahr leer steht, soll renoviert und als Wohnhaus vermietet werden. Im 1964 erstellten Wirtschaftsgebäude ist auch noch viel Platz. Da kann sich Lisa Antoni die Einrichtung eines Waldkindergartens vorstellen. Und an den Wochenenden können die Räume weiterhin für private Feiern, etwa Hochzeiten, Konfirmationen oder Tauffeiern, vermietet werden.

Im vergangenen Jahr feierte die „Marienhütte“ im Schlierbacher Elisabethenweg ihr 90-jähriges Bestehen. Die Heidelbergerin Marie Comtesse hatte das Gelände oberhalb des Schlosses 1928 der evangelischen Kirche geschenkt. Altstadtpfarrer Hermann Maas initiierte dort den Bau der Marienhütte. Sie war zuerst für die Stadtranderholung der armen Altstadtbevölkerung gedacht, nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dann auch Kinderfreizeiten vom evangelischen Gemeindedienst, der später zum Diakonischen Werk wurde, angeboten. Ferienspaß für Kinder von sechs bis elf Jahren gibt es dort mitten in der Natur oberhalb des Heidelberger Schlosses. „Ich war als Kind auch mal dabei“, sagt Lisa Antoni.

In den letzten Jahren, so hieß es bei der Evangelischen Synode, wurde einiges investiert in die Instandhaltung der Marienhütte und die Pflege des Geländes. Speziell die Statik der alten Hütte musste ertüchtigt werden, weil sie sonst zusammengefallen wäre, und der Boden wurde erneuert. Auch ein Wildschweinzaun wurde errichtet und ein Teil des Hanges eingeebnet, um mehr Spielfläche für die Kinderfreizeiten zu schaffen. Dafür hat die Kirche auch zahlreiche Spenden eingesetzt, wie die Synodenvorsitzende Sandra Grande erklärte. Auch künftig, so bestätigte Martin Heß vom Diakonischen Werk, werde das Freizeitangebot auf der Hütte von Sponsoren unterstützt.