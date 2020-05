Zwischenzeitlich war der Verkehr in Heidelberg um über ein Drittel eingebrochen. Mit den Lockerungen sind nun wieder mehr Fahrzeuge unterwegs – auch hier am Bismarckplatz. Foto: Rothe

Heidelberg. (dns) Bei aller Dramatik der Coronakrise mit all ihren gravierenden Folgen hatte der Lockdown doch auch positive Seiten. Wer sich Anfang April etwa mit Beschäftigten im Neuenheimer Feld unterhielt, hörte Sätze, die dort selten fallen. Etwa: "Stau ist gerade kein Thema." Denn durch Homeoffice und vor allem die Schließung zahlreicher Läden, Betriebe, Schulen und der Uni nahm das Verkehrsaufkommen in der Stadt ab – und zwar massiv. Das machte sich auch in der Luftqualität bemerkbar.

Doch wie sich derzeit durch die Lockerungen vieles im besten Sinne normalisiert, gilt das eben auch für den Verkehr: Der liegt zwar immer noch unter Vorjahresniveau, ist seit Ende März aber wieder deutlich mehr geworden. Das zeigen die Daten der 17 Verkehrszählungsanlagen in Heidelberg.

Demnach wurden in der vergangenen Woche insgesamt 187.780 Fahrzeuge gezählt. Im Vergleich zur ersten Märzwoche – also der Zeit vor den Pandemie-Maßnahmen – sind das 15,7 Prozent weniger. Und laut Verkehrsamt der Stadt erreicht man im Mai in normalen Jahren ähnlich hohe Werte wie im März. Demnach verzichten die Menschen aktuell auf eine von sieben Autofahrten durch Heidelberg.

Kurz nach dem Lockdown sah das noch ganz anders aus: In der Woche vom 23. bis 29. März wurden nämlich nur 141.900 Fahrzeuge gezählt – 36,2 Prozent weniger als Anfang März. Es fiel also rund jede dritte Fahrt aus. Das blieb so bis nach den Osterferien. Erst als am 20. April die ersten Lockerungen umgesetzt wurden, war wieder mehr los auf den Straßen Heidelbergs: In dieser Woche waren immerhin knapp 177.000 Verkehrsteilnehmer unterwegs – und damit sogar deutlich mehr als in der Woche darauf (167.000).

In den vergangenen zwei Wochen ist der Verkehr dann wieder deutlich angestiegen und liegt nun bei 85 Prozent des Vorjahresniveaus. Seitdem kommt es vereinzelt auch wieder ohne Baustellen und Unfälle zu Staus im Stadtgebiet.