Heidelberg. (hob) Die beiden Artikel zu den Stolperfallen in der Bergheimer Straße haben offenbar einige RNZ-Leser bewegt. Vor allem für seh- und gehbehinderte Fußgänger gebe es viele weitere Gefahrenstellen in der Stadt. "Ich bitte Sie, doch eine stadtweite Aktion daraus zu machen", schreibt Brigitte Hofmann aus Rohrbach. Und nennt gleich eine Fußgängerampel, an der Handlungsbedarf bestehe.

> Eine sehr hohe Bodenwelle gebe es an der Ampel gegenüber der Römerstraße 208. "Selbst ich als nicht gehbehinderte Person bin dort schon hängen geblieben und gestolpert", schreibt Hofmann. Da die abbiegenden Autos an dieser Stelle oft rücksichtslos um die Ecke bögen, sei die Querung der Kreuzung hier gefährlich. Für eine Person mit Rollator sei diese Stelle nicht zu meistern. "Sie muss ausweichen", so Hofmann, die laut ihren Angaben selbst eine gehbehinderte Person in der Familie hat.

> Jan S. hat eine Stolperfalle in der Altstadt ausgemacht. "Schauen Sie an das Ende der Fußgängerzone, Richtung Karlstor. Dort hängt am Ende in rund 20 Zentimeter Höhe quer rüber eine Kette, die man leicht übersehen kann - und dann zieht es einem im wahrsten Sinne des Wortes die Füße nach hinten weg und man landet auf der Nase." Wenn ihn seine Frau nicht im allerletzten Moment auf die Kette aufmerksam gemacht hätte, wäre er wohl voll mit dem Kopf auf dem Asphalt gelandet. Sein Vorschlag: "So eine Kette sollte schon hüfthoch hängen."

Info: Wer weitere Stolperfallen in Heidelberg kennt, darf uns gerne schreiben - an stadtredaktion@rnz.de, gerne auch mit Foto.