Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Für die deutschen Gerichte ist es eine neue Herausforderung: Seitdem Frankreich die Daten aus "EncroChats" (siehe Hintergrund) zur Verfügung stellt, geht es in Prozessen nun häufig um viel größere Drogenmengen als bisher. Und weil in der Vergangenheit schon geringe Mengen zu mehrjährigen Haftstrafen führten, fällt den Richtern die Strafzumessung nicht leicht. Ein solcher Fall landete nun am Heidelberger Jugendschöffengericht.

Der 21-jährige Manuel S. (Name geändert) gestand bei dem Prozess 13 Drogendeals in den Jahren 2020 und 2021: Es ging um zehn Kilogramm Marihuana, 100 Gramm Kokain, 240 Gramm Haschisch und mehr als 5000 Ecstasy-Tabletten. Bei elf Taten hatte er ein "EncroChat"-Telefon benutzt, bei zweien die Handyapp "Threema", über die man ebenfalls verschlüsselte Nachrichten verschicken kann. Manuel S. verkaufte seine Ware an kleinere Dealer. Die Geschäfte liefen so gut, dass er irgendwann nur noch Marihuana-Bestellungen ab 500 Gramm aufnahm.

Hintergrund > "EncroChat" ist der Name eines Anbieters für besonders verschlüsselte Telefone. Beworben wurden sie damit, dass sie von der Polizei weder abgehört, geortet noch ausgelesen werden können. Diese Telefone kosten rund 1600 Euro und sind nur über anonyme Kanäle erhältlich. Es gibt weder ein [+] Lesen Sie mehr > "EncroChat" ist der Name eines Anbieters für besonders verschlüsselte Telefone. Beworben wurden sie damit, dass sie von der Polizei weder abgehört, geortet noch ausgelesen werden können. Diese Telefone kosten rund 1600 Euro und sind nur über anonyme Kanäle erhältlich. Es gibt weder ein legal existierendes Unternehmen mit dem Namen "EncroChat", noch ist bekannt, wer dahintersteckt. > Aufgeflogen ist der Anbieter 2020, nachdem französische Ermittler herausfanden, dass die verschlüsselte Kommunikation zwischen den Nutzern über einen in Frankreich betriebenen Server lief und sie die Daten abfingen. Eine Auswertung ergab, dass nahezu ausschließlich kriminelle Klientel "EncroChat" benutzt. Die Daten gaben die Franzosen weiter an Europol und ans Bundeskriminalamt. > Deutsche Gerichte beschäftigen sich nun mit den Chats, die Frankreich zur Verfügung gestellt hat. In einem Prozess, in dem diese "EncroChat"-Nachrichten zentrale Beweismittel waren, hatte der Angeklagte Revision gegen das Urteil eingelegt: Das Gericht hätte die so erlangten Beweise gar nicht verwerten dürfen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat Ende März 2022 allerdings entschieden, dass die von Frankreich übermittelten Daten als Beweismittel verwertbar sind, wenn sie der Aufklärung schwerer Straftaten dienen. jola

Das Gericht verurteilte den 21-Jährigen schließlich zu vier Jahren und neun Monaten Haft. Zudem muss er den Erlös aus seinen Drogenverkäufen – rund 96.000 Euro – an die Staatskasse bezahlen. Manuel S. akzeptierte das Urteil. Allerdings sieht er noch einer weiteren Anklage der Staatsanwaltschaft entgegen, in der es um mehr als 20 Kilogramm Marihuana geht – und wieder eine andere Verschlüsselungsmethode.

Allen Beteiligten – Richterin, Staatsanwältin und Verteidigerin – fiel es in dem Prozess schwer, eine angemessene Strafe zu finden oder zu fordern. Als Verteidigerin habe man vorher oft schon schwitzige Hände bekommen, wenn es um nur zwei Kilogramm ging, sagte Andrea Combé in ihrem Plädoyer. Und jetzt gehe es manchmal um Tonnen. "Wie soll ich das noch in ein gesundes Verhältnis bringen?" Sie forderte nicht mehr als vier Jahre Haft für ihren Mandanten. Die Staatsanwältin hatte fünf Jahre und zehn Monate Haft beantragt.

"Man kommt sich etwas daneben vor", gab die Vorsitzende Richterin Nicole Bargatzky nach der Urteilsverkündung zu. Denn auf der einen Seite könne man die Strafe als gering ansehen – im Vergleich zu jenen Delinquenten, die bisher für deutlich weniger Drogen ebenfalls zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Doch andererseits dürfe die Länge der Haft auch nicht in den Bereich derer kommen, "die das zigfache verkauft haben", so Bargatzky. Die Höchststrafe für Rauschgifthandel liegt im Jugendstrafrecht, das hier angewandt wurde, bei zehn Jahren – bei Erwachsenen sind es 15 Jahre.

Im Prozess legte der Angeklagte auch dar, wie er überhaupt mit Drogen in Kontakt kam: "Angefangen hat’s mit Ende 15." In den Sommerferien nach der achten Klasse habe er mit seiner Ex-Freundin auf der Neckarwiese das erste Mal Marihuana geraucht. Schon mit 16 konsumierte er jede Woche drei bis vier Gramm des Rauschgifts. "Mit 17 habe ich dann auch alleine geraucht." Bald waren es täglich drei bis fünf Gramm. Und mit Ende 19 kam noch eine weitere Droge hinzu: "Da habe ich auch ab und zu Kokain probiert."

Nach einem schlechten Hauptschulabschluss kam seine Karriere nicht in Gang. Er versuchte es bei beruflichen Schulen und mit Praktika, brach immer wieder ab. Mit 19 fand er einen Job im Handwerk, mit dem er zufrieden war. Vor der Inhaftierung wollte er dort eine Ausbildung beginnen. Diese wird er jetzt im Gefängnis machen können – wo er auch seine Drogenproblematik angehen will.

Schon früh wurde Manuel S. strafrechtlich auffällig. Brutale Körperverletzungen und Drogendelikte brachten ihn mehrmals vor Gericht, 2020 wurde er zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt. Mit den Taten von 2021, um die es jetzt auch ging, brach er seine Bewährung. Andere der jetzt abgeurteilten Taten hatte er sogar noch vor dem damaligen Urteil begangen. Die Strafe von 2020 floss in das jetzige Strafmaß ein.