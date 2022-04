Von Sarah Hinney

Heidelberg. In Heidelberg gibt es mindestens 225 Ferienwohnungen – so viele jedenfalls wurden bis Ende März bei der Stadt gemeldet. Dort geht man allerdings davon aus, dass es in Wahrheit deutlich mehr Wohnungen gibt, die zur Fremdbeherbergung angeboten werden. Ein kurzer Blick in ein großes Ferienwohnungs-Onlineportal stützt diese Vermutung: Allein dort ergibt die Suche nach einem Quartier in Heidelberg über 300 Treffer.

"Wir gehen davon aus, dass viele Betreiber von Ferienwohnungen noch nicht oder nicht ausreichend von den großen Internet-Portalen über die Registrierungspflicht informiert wurden", heißt es vonseiten der Stadt auf RNZ-Nachfrage. Allerdings seien Portale, wie beispielsweise "Airbnb" und "Booking.com" auch nicht dazu verpflichtet, Anbieter von Ferienwohnungen auf ihren Portalen aktiv zu informieren. Auch wenn das für die Stadt recht praktisch wäre, denn die möchte gerne genau wissen, wie viele Wohnungen oder Räume als Ferienquartier auf dem Markt sind.

Deshalb hat der Gemeinderat 2021 eine neue Fassung der Zweckentfremdungssatzung beschlossen. Diese besagt, dass Anbieter von Ferienwohnungen in Heidelberg diese nur noch vermieten dürfen, wenn sie eine Registrierungsnummer für die Unterkunft haben. Und die musste eigentlich bis zum 31. März 2022 bei der Stadt beantragt werden. Wer Ferienwohnungen ohne diese Registrierung vermietet, riskiert ein Bußgeld von bis zu 100.000 Euro. Die Registrierungsnummer muss gut erkennbar angegeben werden, sobald der Wohnraum als Ferienquartier in Internetportalen wie etwa "Fewo-direkt", "Airbnb" oder "Booking.com" angeboten wird. Einige Anbieter haben das bereits umgesetzt und ihre Registrierungsnummer im Portal hinterlegt, bei den meisten Angeboten fehlt diese Nummer allerdings noch. Eigentlich dürfen die Internetportale auch nur noch Angebote veröffentlichen, die diese Registrierungsnummer der Stadt vorweisen können – und die Portale müssen die Stadt darüber informieren, welche Wohnungen in welcher Lage und von welchem Anbieter als Ferienappartements vermietet werden.

Die Stadt will nun nochmals Kontakt mit den Portalen aufnehmen. "Wir rechnen damit, dass es im Lauf der nächsten Zeit noch wesentlich mehr Anträge auf Erteilung von Registrierungsnummern geben wird", sagt ein Stadtsprecher. Eine genaue Zahl, wie viele Registrierungen noch zu erwarten sind, lasse sich aber noch nicht nennen.

Die Registrierungspflicht für Ferienunterkünften besteht auch dann, wenn nur Teile der Wohnung als Ferienquartier vermietet werden. Lediglich wenn weniger als die Hälfte der Gesamtfläche an Feriengäste vermietet werden und auf der verbleibenden Wohnfläche noch eine selbstständige Haushaltsführung möglich ist, stellt das – laut Stadt – keine Zweckentfremdung dar. Wurde eine Wohnung bereits vor dem 29. Dezember 2016 kurzzeitvermietet, muss der Vermieter für die Erteilung der Registrierungsnummer keine Gebühr bezahlen. Alle anderen Betreiber zahlen 60 Euro pro Ferienwohnung.

Info: Anbieter von Fremdenbeherbergungsunterkünften in Heidelberg bekommen den Antrag auf Erteilung der Registrierungsnummer per E-Mail an zweckentfremdung@heidelberg.de.