Heidelberg. (jola) Rund 400 sogenannte Spaziergänger sind am Montagabend erneut durch die Innenstadt gezogen. Dabei versuchte einer von ihnen an der Ecke Kettengasse/Hauptstraße, eine Polizeikette zu durchbrechen, wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Anfrage erklärte. Diese hatten die Beamten gebildet, um zu vermeiden, dass die "Spaziergänger" sich beim Anblick der Polizei erst zerstreuen und dann wieder zusammenfinden: "Es ist sonst ein Katz-und-Maus-Spiel", so der Polizeisprecher. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Außerdem konnte die Polizei zwei "Lenker" identifizieren: "Das sind sogenannte Rädelsführer, die die Richtung vorgeben und denen die Masse folgt", so der Polizeisprecher. Gegen sie wird nun ermittelt wegen des Verdachts, gegen das Versammlungsgesetz verstoßen zu haben. Einer von ihnen hatte zudem ein Messer und Drogen dabei.

Gleichzeitig demonstrierten nach Polizeischätzungen rund 70 Personen am Karlsplatz gegen sogenannte Querdenker. Die Demonstration des "Netzwerks Progressives Heidelberg" begann an der Schwanenteichanlage, von wo aus die Teilnehmer über die Friedrich-Ebert-Anlage, den "Oberen Faulen Pelz" bis zum Karlsplatz zogen. Hier gab es laut Polizei keine Vorkommnisse.

Die Demonstration vom Bismarckplatz zum Marktplatz, die eine Privatperson seit dem 24. Januar für jeden Montag bis Ende März angemeldet hatte, wurde laut Stadt und Polizei zum zweiten Mal kurzfristig abgesagt. Das "Netzwerk Progressives Heidelberg" vermutet dahinter ein Manöver, um seine Demo zu blockieren, die ursprünglich über diese Route verlaufen sollte. Ein Stadtsprecher erklärt dazu, man stehe in regelmäßigem Kontakt mit dem Anmelder, der plausible Gründe für die Absagen genannt habe. "Eine Reaktion auf fortwährende Absagen angemeldeter Veranstaltungen ist jedoch zu gegebenem Zeitpunkt zu prüfen."