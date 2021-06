Mit den sinkenden Corona-Zahlen und der Lockerung der Maßnahmen kommen auch wieder deutlich mehr Studierende in die Stadt – so wie diese Gruppe, die sich auf der Wiese im Marstallhof in der Altstadt traf. Foto: Philipp Rothe

Von Helen Moayer Toroghy

Heidelberg. Mittagszeit. Vor der Essensausgabe am Marstallhof bildet sich eine Schlange. Wo vor Kurzem noch gähnende Leere herrschte, sitzen nun wieder Studierende unter Bäumen, rings um acht Biergarnituren herum. Sie essen gemeinsam, lachen und unterhalten sich. Die Sonne scheint und ab und zu versuchen Spatzen, sich Krümel von den Tischen zu erbeuten. Es ist wieder ein Stückchen Normalität eingekehrt. Doch während zumindest die Mensen teilweise geöffnet haben, findet bei den Studierenden nach wie vor fast alles online statt.

"Die letzten Semester waren wirklich nicht schön – Medizin kann man online nicht richtig studieren", sagt Christoph. Der 20-Jährige und seine Kommilitonen sind im vierten Semester Medizin. Das Studium sei hart, sodass man dringend Ausgleich benötige, um wieder Motivation zum Lernen zu finden. Doch genau der fehlte jetzt fast ein Jahr. "Alles, was ich am Studieren positiv fand, war einfach weg", sagt er. Dass der Marstall wieder offen hat, sei für ihn und seine Kommilitonen ein Glücksfall. "Jetzt geht das Studentenleben wieder langsam los", sagt er. Zumindest das Drumherum – denn auch das restliche Semester wird bei ihnen komplett digital bleiben. Sie würden sich wünschen, dass die Universität Crashkurse anbietet. So könnte man die Praxis nachholen, die durch die Onlinelehre zu kurz kam: "Ich hatte einen Mikroskopie-Kurs online und bisher nur ein einziges Mal selbst ein Mikroskop in der Hand", sagt Christoph.

Nils ist 25 und studiert "Scientific Computing" – Wissenschaftliches Programmieren. Auch ihm fehlt der direkte Kontakt zu Kommilitonen und Tutoren. Online sei die Hürde größer, Fragen zu stellen. "Jeder sieht direkt deinen Namen, da behält man seine Fragen häufig für sich", sagt Nils. Zudem strapaziere die Bildschirmzeit auch die Konzentration. "Die Stimmung geht einfach verloren und es ist auch nicht so spannend, alles von einem 13-Zoll-Laptop aus anzuschauen", bemerkt die 20-jährige Svea, die im zweiten Semester Medizin studiert. Die Universität im Normalzustand kennt sie bisher gar nicht. Viele Studierende berichten zudem über Einsamkeit und Isolation. Svea hatte zum Glück noch das WG-Leben, sagt sie.

"Man muss viel aktiver auf die Menschen zugehen, mit denen man Kontakt halten will", sagt Svenja (22), die in einem Apartment in Mannheim wohnt. Sie studiert im vierten Semester Computerlinguistik. Nach ihrem ersten Semester an der Universität kam der Lockdown. Inzwischen fühlt sich die Onlinelehre für sie fast normaler an als die Präsenzlehre. Die Dozenten hätten sich viel Mühe gegeben und viele gute Onlineformate geschaffen. Trotzdem hofft sie, dass die Lehre bald wieder vor Ort stattfinden kann. "Wenn Schlafzimmer und Büro in einen Raum fallen, braucht man wesentlich mehr Selbstdisziplin." Die Vorteile der digitalen Lehre, etwa zeitliche Flexibilität, sollten aber möglichst übernommen werden.

Das Problem der Onlinelehre ist für viele zudem, dass man kein Gefühl dafür bekommt, ob andere Kommilitonen ähnliche Schwierigkeiten mit dem Stoff haben. Wo man sich früher gegenseitig unterstützen konnte, ist man jetzt auf sich allein gestellt. Eigentlich herrscht für die Maßnahmen großes Verständnis. Doch jetzt sinken die Zahlen und der Wunsch nach Präsenzlehre wird immer größer: "So langsam sollte es schon wieder losgehen", sagt der 21-jährige Medizinstudent Leo.

Das findet auch Niklas, der in Alter Geschichte promoviert. "Mir tun die jüngeren Studierenden richtig leid", so Niklas. Aus seiner Mitarbeit in der Fachschaft weiß er, wie schwierig die Situation für viele ist. "Die Dozenten haben sich wirklich ins Zeug gelegt mit Onlineformaten, aber der Austausch und die soziale Interaktion fehlen einfach", sagt er. Deshalb wünscht er sich, dass schnell wieder Präsenzangebote geschaffen werden. "Die Planungssicherheit fehlt und es gibt noch immer keine Information, ob das kommende Semester normal stattfinden wird", so der Doktorand. In der Debatte über Öffnungen sei zwar viel über Schulen gesprochen worden – die Studierenden habe man dabei aber vergessen.