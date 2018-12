RNZ-Leser Rainer Rück fing am Sonntag diese beiden Schnee-Gestalten am Neckarufer ein. Sein Kommentar: "Der Schnee hat in Heidelberg gerade mal für diese zwei Schneemänner gereicht."

Heidelberg. (rie) Ein gängiges Vorurteil über die Heidelberger geht so: Kaum fällt eine halbe Schneeflocke, verfallen sie in Panik und motzen über die schlechten Straßenverhältnisse. Die Wahrheit sieht - wie das bei Vorurteilen häufig so ist - freilich ganz anders aus: Bei der ersten Schneeflocke des Winters strömen die Heidelberger aus ihren beheizten Häusern, um Schneemänner und Schneefrauen zu bauen, was das Zeug hält.

So entdeckte nicht nur unser Leser Rainer Rück zwei - noch leicht ausbaufähige - Schneemännchen am Neckarufer gegenüber des Schlosses. Auch weiter westlich auf der Neckarwiese standen gestern Mittag schon zwei hinreichend beeindruckende Exemplare.

Besonders freuten sich die Kinder über die weiße Überraschung von oben - so pünktlich zum dritten Advent. Spaziergänger am Neckarufer mussten sich gestern ganztägig vor tieffliegenden Schneebällen in Acht nehmen. Und irgendein Frühaufsteher hatte sogar einen Riesen-Schneeklumpen mitten auf die Hauptstraße gerollt.