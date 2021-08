Heidelberg. (RNZ) Einweg-Masken aus Zellstoff oder anderen Materialien, die für den einmaligen Gebrauch gedacht sind, gehören nach Benutzung aufgrund des Materials und aus hygienischen Gründen in die Restmülltonne. Darauf weist die Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg hin.

Die Masken sollen nicht – auch wenn sie sich papierähnlich anfühlen – über die Papiertonne, die Bioabfalltonne oder die Gelbe Tonne entsorgt werden.

Das gilt auch für Schnelltests, Einmalhandschuhe, Desinfektionstücher und andere Abfälle, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus in den Privathaushalten anfallen. Diese sollten in reißfesten, stabilen Beuteln verpackt in die Restmülltonne gegeben werden. Bei der Restmüllverbrennung in Mannheim sind die Temperaturen ausreichend hoch, sodass alle Viren zerstört werden.

Info: Weitere Informationen rund um das Thema gibt es unter www.heidelberg.de/abfall