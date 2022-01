Von Julia Lauer

Heidelberg. Am 1. April 1965 endete die Geschichte des Scheffelhauses in der Ziegelhäuser Landstraße: Damals rückten die Bagger an, um es dem Erdboden gleich zu machen. Heute mag das Scheffelhaus nur noch eingefleischten Heidelberg-Kennern ein Begriff sein. Aber der Rhein-Neckar-Zeitung konnte der Abschied des Gebäudes damals nicht würdig genug begangen werden. Es hätte "mindestens einen Fackelzug der Heidelberger Bevölkerung verdient", urteilte sie wenige Tage vor Beginn der Arbeiten. Die Begründung: "Sein Name ging zugleich mit dem Heidelberg-Musical um die Welt."

Mit dem Heidelberg-Musical ist das Schauspiel "Alt-Heidelberg" gemeint, das später auch als Operette inszeniert und mehrfach verfilmt wurde. Der in Berlin lebende Schriftsteller Wilhelm Meyer-Förster hatte das Stück verfasst, in Berlin wurde es 1901 uraufgeführt. Die Studentenromanze rund um den Erbprinzen Karl-Heinrich und die Wirtstochter Käthie siedelte Meyer-Förster in der Gaststätte des Scheffelhauses an.

Es heißt, "Alt-Heidelberg" sei das erfolgreichste deutsche Theaterstück seiner Zeit gewesen – und bekannt wurde es schließlich auch an manch einem anderen Ende der Welt. "Noch bis heute wollen vor allem die Besucher aus den Vereinigten Staaten die Stätte sehen, wo das berühmteste, wenn auch nicht ganz historische Liebespaar Heidelbergs angeblich gelacht und gelitten hat", schrieb die RNZ 1965, als der Abriss bevorstand.

Schon damals war aber keine Gastronomie mehr in dem herrschaftlichen Haus am Neckar untergebracht – denn in die Mauern des einstigen Hotelrestaurants "Waldhorn ob der Bruck" war schon 1959 das "Collegium Palatinum" gezogen. Fortan lernten ausländische Studierende hier nicht nur Deutsch, sie fanden in dem Gebäude auch ein Zimmer.

"Im Scheffelhaus waren damals die Mädchen untergebracht, die Deutsch als Fremdsprache erlernten", erzählt Wolfgang Köstlin aus Ziegelhausen im Gespräch mit der RNZ. Er ist 94 Jahre alt, und auch er wohnte damals dort – seine Frau leitete das Haus, er kümmerte sich unter anderem um die Buchhaltung und die Organisation von Veranstaltungen. "Die Mädchen kamen aus vielen verschiedenen Ländern wie beispielsweise Italien, sie waren relativ jung und nicht gewohnt, alleine in die Stadt zu gehen", erinnert er sich. "Um elf Uhr bin ich manchmal in die Kneipen gegangen und habe die Mädchen gesucht."

Nachdem Curt Freiherr von Salmuth Haus und Grundstück in der Ziegelhäuser Landstraße erworben hatte, stand das Gebäude vor dem Aus. Die Stadtbevölkerung trieb angesichts des Abrisses nicht nur die Frage um, ob dort wohl ein Großbau entstünde, sie sorgte sich auch um einen alten Nadelbaum. Und der Sprachschule blieb nur der Umzug. "1965 mussten wir raus", erzählt Köstlin.

Wie der Abschied verlief, lässt sich der Rhein-Neckar-Zeitung von damals entnehmen. 30 junge Mädchen aus beinahe ebensovielen Nationen hätten ihre Kameraden vom Jungenhaus eingeladen und "für einen stimmungsvollen Kehraus mit Musik, Tanz und einer Gedenkpolonaise" gesorgt. Dabei wurde das Porträt von Joseph Victor von Scheffel von der Wand genommen. Er hatte die Verse von "Alt Heidelberg, du feine" verfasst, die dem Schauspiel später seinen Namen gaben. Dass sein Porträt abgehängt werden musste, hat wohl einiges Bedauern hervorgerufen. Es wurde "mit Abschiedstränen hinauskomplimentiert", heißt es in der RNZ.