Heidelberg. (hö) Die Heiliggeistkirche ist die architektonisch bedeutendste Kirche Heidelbergs - und eines der ältesten erhaltenen Gebäude der Stadt, nur die Peterskirche ist noch älter. Mit dem Bau der heutigen Kirche - einen Vorgänger gab es bereits seit dem 13. Jahrhundert - wurde 1398 begonnen, kurz nach Gründung der Universität. Auch wenn man heute die Peterskirche als "Unikirche" kennt, war es einst Heiliggeist, deren Tür lange als "Schwarzes Brett" der Ruperto Carola diente. Bis zu ihrem Raub 1622 war auf den Emporen die Bibliotheca Palatina aufbewahrt, die wohl bedeutendste Hofbibliothek jener Zeit. Ihre über 3500 Handschriften gelangten ein Jahr später in den Vatikan, wo sie heute noch sind.

Der älteste Teil der Kirche ist der gotische Chor, der wohl bis 1440 fertig wurde, erst 30 Jahre später wurde der Bau des heutigen Langhauses vollendet, es ersetzte das spätromanische Schiff. Etwa zeitgleich wurde mit dem Bau des Turmes begonnen, der damals noch einen spitzen Helm hatte. Verheerend für die Kirche, aber vielmehr noch für die gesamte Stadt, war der Pfälzer Erbfolgekrieg, in dem die Franzosen das Erbe der Kurfürstentochter Liselotte von der Pfalz beanspruchten. 1689 wurde erstmals die Stadt geplündert, doch vier Jahre später wurde sie fast vollständig zerstört.

Auch Heiliggeist hätte es um ein Haar getroffen: Die französischen Truppen hatten viele Heidelberger in die Kirche getrieben - und zündeten sie dann an. Bei dem verheerenden Brand stürzten die Glocken und das Dach auf die Menschen herab; es gab viele Tote. Doch immerhin die Außenmauern und der Turm hielten - so ähnlich wie bei Notre-Dame am Montagabend. 1698 begann der Wiederaufbau, die Kirche erhielt ihr heutiges Mansardendach - eines der ältesten original erhaltenen in Deutschland. 1709 wurde dem Turm seine barocke Haube aufgesetzt.

Von der einst prächtigen Innenausstattung ist heute kaum etwas mehr übrig - das meiste fiel schon den Bilderstürmern kurz nach Beginn der Reformation in der Mitte des 16. Jahrhunderts zum Opfer. Die vielen Grabmäler - schließlich handelte es sich bei Heiliggeist um die Grablege der Kurfürsten - wurden beim Erbfolgekrieg genauso zerstört wie die mittelalterlichen Glasfenster (deren Nachfolger zerbarsten infolge der Druckwelle, als am 29. März 1945 die Alte Brücke durch die Wehrmacht gesprengt wurde). Auch von der barocken Wiederaufbauzeit zeugt heute nur noch die Kanzel, die an einen Pfeiler gebaut wurde.

Ab 1706 trennte eine Mauer die Evangelischen (im Schiff) und die Katholiken (im Chor). 1719 beanspruchte der katholische Kurfürst Karl Philipp die gesamte Kirche als Hofkirche, riss sogar die Mauer ein. Nach heftigem Protest der evangelischen Gemeinde gab er nach und verlegte die Residenz nach Mannheim.

Für die Katholiken gab es ab 1809 die nahe Jesuitenkirche, die von 1712 bis 1759 für den später verbotenen Orden errichtet wurde. Der Turm - mit 78 Meter ist er sogar 13 Meter höher als der von Heiliggeist - kam erst 1872 dazu. Bei ihrem Umzug aus dem Heiliggeistchor nahmen die Katholiken alles mit - bis auf die maßgefertigte Kanzel. Bei einer Renovierung in den 1870er Jahren wurde die barocke Innenausstattung fast vollständig entfernt.

Unterdessen erhielten den Heiliggeistchor die Altkatholiken. Endgültig fiel die Trennmauer erst 1936 unter Pfarrer Hermann Maas, Heiliggeist wurde nun ganz eine evangelische Kirche.