Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Motto: Leichte Sprache erklärt schwierige Dinge. Zum Beispiel die Kommunalwahl und die Europawahl im Mai. Wer wird da gewählt? Wozu? Wie? Bürgermeister Wolfgang Erichson schien beeindruckt. "Das ist super gemacht. Die Schau ist auch für Menschen interessant, die eigentlich nicht auf einfache Sprache angewiesen sind."

Bei der Eröffnung der Ausstellung "Kommunalwahl leicht erklärt" im Foyer des Rathauses wird gezeigt, wie das "wählen gehen" am 26. Mai funktioniert - auf erstaunlich einfache Art.

Wie sieht denn so ein Wahlschein überhaupt aus? 48 Mitglieder hat der Gemeinderat der Stadt. Was machen die da und worüber entscheiden die Stadträte? Wozu gibt es Fraktionen? Darf der Wähler seine Stimmen auf verschiedene Personen von verschiedenen Parteien verteilen? Wer bekommt für was Geld? Fragen finden bei der Ausstellung Antworten - und zwar ansprechend und übersichtlich.

Das gilt für die Kommunalwahl ebenso wie für die Europawahl. Was heißt eigentlich EU? Welche Rechte hat das Europäische Parlament? Für rund 500 Millionen Menschen steht viel Zukunft auf dem Spiel. "Unser Anliegen als Stadt ist es, die Wahlbeteiligung zu erhöhen", betonte Bürgermeister Wolfgang Erichson und bedankte sich bei "den Machern" der Ausstellung, bei "Einfach Heidelberg".

Die Stadt habe großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit mit dem Verein, signalisierte er. "Diese Ausstellung ist ein Geschenk für die Stadt. Damit viele Menschen wählen gehen." Denn das sei schließlich ein wichtiges Beteiligungsrecht.

Seinen Worten schlossen sich Mitglieder von "Einfach Heidelberg" an. Seit drei Jahren gibt es das inklusive Redaktionsteam, das auch eine Internet-Seite betreibt. Auch diese ist nicht nur für Menschen mit Behinderungen interessant gestaltet. "Es geht uns darum, Hindernisse aller Art abzubauen", fasste der erste Vorsitzende Moritz Damm das Anliegen zusammen. "Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten, mit einer Hörschädigung oder Menschen, die nicht gut Deutsch können, alte Menschen und solche, die gerne übersichtliche Texte lesen - egal, sie alle finden bei uns und besonders jetzt aktuell bei dieser Ausstellung Orientierung."

Wer will, kann sich die Texte übrigens auch vorlesen lassen, und in besonderer Schrift (Braille-Schrift) gibt es auch für blinde Menschen Informationen.

Info: Die Ausstellung ist noch bis Freitag, 3. Mai, Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, im Foyer des Rathauses zu sehen. Die Ausstellung ist kostenlos und barrierefrei zugänglich. Infos auch unter www.einfach-heidelberg.de.