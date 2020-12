Heidelberg. (pol/mün) Dieser Einbrecher war in der Nacht zum Mittwoch aber so was von auffällig unterwegs - er konnte gar nicht mehr unerkannt flüchten. Denn der besonders maskierte Täter löste gleich zweimal den Einbruchsalarm aus. Letztendlich endete seine Flucht aber dort, wo ihn ein Passant entdeckte: im Schaufenster des Modehauses Henschel in der Hauptstraße.

Christian Schreiber, Co-Geschäftsführer des Modehauses Henschel, hatte eine unruhige Nacht zum Mittwoch. Kurz vor 3 Uhr wurde er zum ersten Mal aus dem Schlaf gerissen, weil der Alarm in dem mehrstöckigen Modegeschäft in der Fußgängerzone losging. Doch die Sicherheitsfirma konnte niemanden entdecken und stellte die Alarmanlage wieder scharf.

Zwei Stunden später war es schon wieder so weit: Wieder ging der Alarm los und Schreiber wurde daheim aus dem Bett geklingelt. Und wieder fand die Sicherheitsfirma niemanden.

Um 6.25 Uhr dann lief ein Passant durch die Hauptstraße und sah, dass sich etwas bewegte und traute wahrscheinlich seinen Augen nicht. Da saß ein Waschbär im Henschel-Schaufenster. Und als der tierische Einbrecher sich ertappt fühlte, versteckte er sich hinter den Geschenkboxen der Weihnachtsdekoration.

Der Zeuge rief die Polizei und als das Geschäft um 10 Uhr öffnete, informierten die Ordnungshüter die Geschäftsleitung über ihren tierischen Einbrecher. Bis dahin hatte niemand im Haus den Waschbären im Schaufenster bemerkt.

Die Polizei sorgte dafür, dass die Berufstierrettung Rhein-Neckar kam und am späten Vormittag konnte der Waschbär eingefangen werden, berichtet Schreiber. Er musste betäubt werden, damit er sicher eingefangen werden konnte. Später sollte er am Königstuhl wieder ausgesetzt werden.

Für die Polizei ist es ein Rätsel, wie der Waschbär ins Modehaus gelangen konnte. Co-Geschäftsführer Schreiber hat da einen Verdacht. Das Tier muss am Dienstagabend über ein Flachdach ins Haus gelangt sein und sich dann durch eine Zwischendecke bewegt haben.

Als der Waschbär bemerkte, dass es im Modehaus nichts Essbares gibt, wollte er einfach nur wieder raus und suchte einen Ausgang. Doch er fand ihn nicht und seine Flucht endete mit Blick auf die leere Fußgängerzone am Glas der Schaufensterscheibe.

Von Polizeiseite her ist dieser Einbruch nun erledigt, es gab ja auch keinen Sachschaden oder Diebstahl. Henschel-Mitarbeiter Schreiber wird diesen tierischen Einbrecher, der ihm den Schlaf geraubt hat, aber nicht so schnell vergessen.