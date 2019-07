Heidelberg. (pol/mün) Eigentlich sollte eine Polizeistreife am Dienstagabend im Heidelberger Stadtteil Kirchheim nur für Ruhe sorgen. Doch daraus wurde erheblich mehr. Denn die Beamten hatten offenbar das richtige Näschen.

Ruhestörung und Streitereien waren der ursprüngliche Grund für den Einsatz der Beamten in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Langgarten gegen 21 Uhr. Aus einer der Wohnungen drang deutlicher Marihuana-Geruch, was die Polizisten stutzig machte. Dann hörten sie auch noch, dass in der Wohnung permanent die Klospülung betätigt wurde. Deshalb hatten sie den Verdacht, dass hier Drogen entsorgt werden, berichten die Ermittler. Sie brachen die Wohnungstür gewaltsam auf.

Insgesamt neun Männer im Alter zwischen 22 und 26 Jahren waren in dem Apartment.

Die Polizisten durchsuchten die Wohnung und entdeckten in der Nähe des Balkons eine Plastiktüte auf dem Dach. Mit Unterstützung der Feuerwehr und deren Drehleiter wurde das Päckchen geholt. Der Inhalt: 247 Gramm Ecstasy-Tabletten. Außerdem lagen in der Wohnung weitere 29 zu Konsumeinheiten verpackte Ecstasy-Tabletten.

Auch geringe Mengen Marihuana lagen in der Wohnung - sowie ein Safe, der es in sich hatte: Der Behälter wurde beschlagnahmt und von der Polizei aufgebrochen. Die Beamten fanden weitere 300 Gramm Marihuana.

Die zwei Mieter der Wohnung, ein 25-jähriger und ein 26-jähriger Mann wurden vorläufig festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg durften die Männer am Mittwoch das Polizeirevier Heidelberg-Süd wieder verlassen.

Die Ermittlungen des Fachdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.