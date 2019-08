Zum dritten Mal stieg der "Dyke March" am Freitagabend in Heidelberg. Dieses Jahr zogen die Protestierenden in regenbunter Kluft vom Uniplatz durch die Hauptstraße zum Ebert-Platz. Foto: Rothe

Von Marie Böhm

Heidelberg. "Sichtbarkeit. Gestern und Heute!" - unter diesem Motto marschierten am Freitagabend in der Spitze rund 200 Menschen aus der LGBTQ-Szene - LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bi, trans und queer - laut und regenbogenbunt durch die Straßen. Sichtbar waren sie dabei auf jeden Fall. Von Make-up über Schmuck und Kleidung: Alles wurde mit der Regenbogen-Flagge ausstaffiert. So einige drehten sich um, machten Videos und Fotos von dem Marsch durch die Hauptstraße und quer durch die Plöck.

Der "Dyke March Rhein-Neckar" fand dieses Jahr zum dritten Mal statt. "Dyke, das ist ein englischer Ausdruck für eine Lesbe", erklärte Ilona Scheidle. Sie hatte die Veranstaltung zusammen mit dem Queerfeministischen Kollektiv Heidelberg und der "Paisley-Party" organisiert: "Es ist eine Demo von und für frauenliebende Frauen." Ursprünglich entstand der "Dyke March" in den USA. Mittlerweile gibt es ihn aber auch in vielen Teilen Europas und schon in acht deutschen Städten.

In Heidelberg entstand der Protestmarsch als Protest gegen die Ausgrenzung, so Scheidle: "Beim Christopher Street Day in Mannheim stehen meistens homosexuelle Männer im Vordergrund. Queere Frauen und nonbinäre Menschen werden zwar ‚mitgemeint‘, aber eigentlich ausgeschlossen. Irgendwann war es einfach zu viel. Wir wollen auch gesehen werden."

Dabei gehe es gar nicht darum, Frauen irgendwelche besonderen Rechte einzuräumen. "Wir wollen einfach nur dieselben Rechte, die alle anderen auch haben. Es gibt immer noch Probleme in der Rechtslage. Lesbische Frauen können nur sehr schwer die Kinder der Partnerin ko-adoptieren. Transsexuelle müssen sich erniedrigenden Befragungen unterziehen. Homophobie und Gewalt gegen queere Frauen sind leider immer noch sehr real. Das darf nicht so bleiben."

Lesbische, Schwule, Bisexuelle, Transgender, Trans- und Intersexuelle sowie Queere und Nicht-binäre Menschen, kurz: LSBTTIQ-Menschen, sind immer noch Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Das hat eine Studie des Vereins Psychologische Lesben- und Schwulenberatung Rhein-Neckar gezeigt. An der nicht-repräsentativen Online-Umfrage hatten sich Ende 2018 über 400 Personen aus Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis beteiligt. 61 Prozent der Umfrageteilnehmer gaben an, schon einmal Beschimpfungen, Bedrohungen oder Gewalt erlebt zu haben. 45 Prozent wurden in den letzten zwölf Monaten im öffentlichen Raum durch einen anderen Menschen abgewertet, beschimpft oder bespuckt, 21 Prozent berichteten von sexueller Belästigung und 14 Prozent von sexuellen Übergriffen. Jeder zehnte Befragte gab an, Zeuge oder Betroffener eines körperlichen Angriffs gewesen zu sein. Jedoch ging nur eine von fünf Personen zur Polizei, wenn sie bedroht, körperlich oder sexuell angegriffen wurde. Das Gefühl, bedroht zu sein, hat den Studienergebnissen zufolge offensichtlich Folgen: So verzichten 89 Prozent der Teilnehmer nach einer Aussage im öffentlichen Raum auf Gesten gleichgeschlechtlicher Zuneigung wie Händchenhalten oder Küssen. Die Studie wurde vom Amt für Chancengleichheit der Stadt Heidelberg und dem Fachbereich Demokratie und Strategie der Stadt Mannheim unterstützt. Die ersten Ergebnisse wurden im November 2018 im Rahmen einer gemeinsamen Sondersitzung des "Runden Tisches sexuelle und geschlechtliche Vielfalt" der Stadt und des "Runden Tisches LSBTTIQ" der Stadt Mannheim im Rathaus vorgestellt. Info: Die ganze Studie gibt es über das Amt für Chancengleichheit, Bergheimer Straße 69, und hier online (sawe)

Dass beim "Dyke March" wirklich alle mitmachen können, war den Veranstaltern besonders wichtig. "Wir legen viel Wert auf Inklusion. Hier sind alle frauenliebende Frauen, Transfrauen und Intersexuelle willkommen!", so Johannah Illgner. Die 33-jährige SPD-Stadträtin sagte: "Wir fordern mehr Sichtbarkeit für queere Frauen und sind gegen die extremen Rechten. Wir stehen für alle, die in einer toleranten und feministischen Welt leben wollen."

Dieses Jahr zogen die Protestierenden vom Uniplatz zum Friedrich-Ebert-Platz. Beide Plätze wurden im Zeichen des Queer-Feminismus für den Tag umbenannt. Der Uniplatz wurde kurzzeitig zum "Hilde-Radusch-Platz", benannt nach der im Nazi-Deutschland tätigen antifaschistischen Widerstandskämpferin und Feministin. Der Friedrich-Ebert-Platz und der Platz am Hölderlin-Gymnasium wurden in gleicher Tradition zum "Elisabeth-Schmidt-Platz" und "Marielle-Franco-Platz" umgetauft.

Eigentlich sollte der Protestzug alle drei Plätze ablaufen. Durch das Wetter gab es aber eine Planänderung. Trotz des Sturmtiefs herrschte jedoch richtig gute Stimmung. Da ließ man den Regen einfach an Schirmen in Regenbogenfarben abprallen und marschierte laut singend weiter.

"Die Stimmung ist echt klasse! Es ist super, dass trotz des Wetters so viele gekommen sind", fand Kit Schuster. Die 23-Jährige kommt eigentlich aus Freiburg und wollte unbedingt auf den "Dyke March": "Es ist besonders schön, dass es nicht nur um Lesben geht, sondern auch um Transsexuelle und deren Probleme."

Dass die Inklusion gut gelungen war, fand auch Balthazar Bender: "Es ist schön, wie viele unterschiedlichen Menschen hier sind. Es ist toll, dass auch Leute im Rollstuhl mitmachen können." Je mehr, desto besser. Denn noch müsse sich viel ändern: "Es gibt nicht annähernd genug Aufklärung zum Thema Sexualität und Anderssexualität. Ich selbst bin nonbinär, aber ich konnte nur über das Internet Anschluss zu der Community finden. Das hat sehr lange gedauert. Eigentlich sollte man sich regional und vor Ort direkt informieren können."