Die Pfaffengrunder Terrasse in der Bahnstadt wurde im Oktober letzten Jahres feierlich eröffnet. Dabei demonstrierten Anwohner und Eltern gegen den Durchgangsverkehr im Langen Anger. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. (ani) Im Juli 2020 hat der Gemeinderat beschlossen, dass der Lange Anger zwischen Da-Vinci-Straße und Galilieistraße für den Autoverkehr gesperrt werden soll. So sollte unter anderem für die Sicherheit der Schulkinder, die die Bahnstadt-Grundschule am Gadamerplatz besuchen, gesorgt werden.

Im Januar 2022, also gut eineinhalb Jahre nach dem Beschluss, rollen aber immer noch Autos über den Langen Anger zwischen Gadamerplatz und Pfaffengrunder Terrasse. Der Grund sind zwei Einwendungen, die nach der Bekanntmachung des Beschlusses im Stadtblatt bei der Verwaltung eingingen. Auf RNZ-Anfrage hieß es dazu bereits im Oktober letzten Jahres aus dem Rathaus, dass eine davon einer "tiefergehenden Würdigung" bedürfe. Aktuell werde verwaltungsintern eine entsprechende Vorlage erarbeitet, um den Gemeinderat über die eingegangenen Einwendungen zu informieren. Erst danach könne endgültig über die "dauerhafte straßenrechtliche Entwidmung" des Langen Angers entschieden werden.

Auf erneute RNZ-Anfrage zum Sachstand erklärt eine Stadtsprecherin, dass die Bearbeitung der Einwendungen noch immer nicht abgeschlossen ist. Was genau Gegenstand der Einwendungen ist, dazu wolle man derzeit keine näheren Informationen herausgeben.

Die Stadt habe dennoch bereits reagiert – wenn auch nicht mit einer Sperrung. Nach Fertigstellung der Pfaffengrunder Terrasse im Oktober und nach Protesten von Anwohnern und Eltern in der Bahnstadt, wurden mehrere verkehrsberuhigende Maßnahmen umgesetzt – "um den Schulkindern ein sicheres Queren zwischen dem Gadamerplatz und der Pfaffengrunder Terrasse zu ermöglichen", so die Stadtsprecherin. Der Lange Anger wurde im betroffenen Abschnitt etwa als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen und entsprechend beschildert. Die Hauptquerung zwischen den beiden Plätzen Gadamerplatz und Pfaffengrunder Terrasse wurde zudem durch mehrere sogenannte Berliner Kissen gesichert. Kosten für diese beiden Maßnahmen: rund 9000 Euro. Laut Stadtsprecherin werden im Frühjahr zusätzlich zur weiteren Verkehrsberuhigung die Einmündungsbereiche "durch farbige Kaltplastik so gestaltet, dass eine deutliche Abgrenzung zum normalen Fahrbahnbelag gegeben ist".