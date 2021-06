Von Julia Lauer

Heidelberg. Hätte die Verpflanzung der drei Bäume tagsüber stattgefunden, hätte sie als Spektakel mit Seltenheitswert sicher mehr Zuschauer auf den Plan gerufen. Aber so hat der Transport der drei Linden durch die Bahnstadt nur ein paar wenige Zeugen: einen Mann etwa, der mit seinem Hund zu später Stunde noch Gassi geht, oder zwei Polizisten, die eigentlich wegen Ruhestörung gerufen wurden, dann aber bleiben und zusehen. "Wir sind schon ein wenig fasziniert", sagt einer der beiden.

Ansonsten sind rund ein Dutzend Männer in orangenen Warnwesten mit von der Partie, als im Scheinwerferlicht drei Linden auf die nächtliche Reise gehen: Mitarbeiter einer Spezialfirma, Vertreter der Stadtverwaltung und von der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV). Um von ihrem Standort gegenüber des Einkaufszentrums "Westarkaden" bis zur Promenade zu gelangen, führt der Transport über die Straßenbahnschienen. Deshalb muss er nachts erfolgen: Denn zwischen ein und vier Uhr in der Frühe kann die RNV am ehesten auf Strom in ihren Oberleitungen verzichten. Zuvor waren die Bäume beschnitten worden.

Und um die jeweils 15 Tonnen schweren Linden unter den Leitungen hindurchzubugsieren, legte die eigens herbeigerufene Spezialfirma Opitz aus dem Nürnberger Raum die Bäume quer. Ihr Fahrzeug machte es möglich. "Die Rundspatenmaschine ist ein Sonderbau, die unser Seniorchef erfunden hat und die auch patentiert ist", erzählt Bauleiter Herbert Porlein. Baumverpflanzungen gab es in der Stadtgeschichte nur ganz vereinzelt und auch noch nie mit einer vergleichbaren Maschine. "Es heißt nicht ohne Grund: Einen alten Baum verpflanzt man nicht", sagt Ernst Baader, Leiter des Landschafts- und Forstamtes der Stadt, der solch einen Transport in dieser Nacht genauso wie auch Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain zum ersten Mal begleitet.

Neue Heimat Promenade: Hier sind die drei Linden nun zu finden. Foto: Philipp Rothe

"Es ist aufwendig, teuer und auch riskant für die Bäume", erklärt Baader. Aber in diesem Fall geht es, wie der Forstwissenschaftler ausführt: weil die Linden auf einem Gelände stehen, das nicht von der Bebauung beeinflusst ist, in dem beispielsweise keine Leitungen liegen. Auch müsse das Gelände gut zugänglich sein, um die Wurzelballen mit einem Durchmesser von rund drei Metern freizulegen.

Etwa 30 Jahre sind die drei Linden alt, die sich in dieser Nacht auf die Reise begeben. "Sie haben noch eine lange Lebenserwartung", meint Baader. Nur das erklärt wohl auch, warum die Stadt sich den Umzug der drei Linden einiges kosten lässt. 30.000 Euro fallen dafür an, wie Baader berichtet. Er freue sich angesichts des Klimawandels über die Bereitschaft der Stadt, dieses Geld auszugeben – auch wenn die Pflanzung von drei Jungbäumen deutlich günstiger gewesen wäre: Sie hätte inklusive Substrat mit rund 7500 Euro zu Buche geschlagen, rechnet Baader vor.

Als der Transporter an der Promenade eintrifft, gilt es, den Baum zu platzieren; der Aushub ist längst gemacht. Der Maschinenführer Daniel Mayerhöfer springt vom Fahrersitz, mit einer Art Fernbedienung sorgt er für die Feinjustierung: Der Baum soll schließlich gerade stehen. "Für mich ist das Routine", sagt er. Spannend wird es aber auch für ihn immer wieder – je nachdem, was er so im Erdreich findet. "Auch Knochen und Bomben waren schon dabei", berichtet er. Nur ein Schatz fehlt ihm noch: Ihn zu finden, steht noch aus.