Von Holger Buchwald

Heidelberg. In der Heidelberger Altstadt surren die Nähmaschinen. Einige Dutzend Exemplare ihrer "Mund-Nasen-Bekleidung", wie sie das selbst nennen, haben Gisela Lasser, ihre Nichte Lilly und Ellen Möller in den letzten Tagen bereits hergestellt. Lasser und Möller sind beide Kinderbeauftragte im Stadtteil. Gemeinsam wollten sie in der Corona-Krise etwas Sinnvolles tun. Und als die zwölfjährige Lilly von der Aktion erfuhr, war sie gleich mit Begeisterung dabei.

"Gut und gerne 400 Masken haben wir schon genäht", berichtet Ellen Möller stolz: "Das ist ein richtiger Vollzeit-Job." Am Donnerstag hat sie sich bereits um 7.30 Uhr morgens an ihre Nähmaschine gesetzt und – mit kleinen Unterbrechungen – erst um Mitternacht aufgehört. "Das läuft wie in einer Fabrik", lacht sie. Geld verdienen die drei aber nicht, sie verteilen den Atemschutz kostenlos an Apotheken in der Altstadt oder bei zufälligen Begegnungen im Supermarkt. Manchmal bekommen sie eine kleine Spende, die sie an den Diakonieladen "Brot und Salz" und den Kinderschutzbund weitergeben.

"Viele Freunde bringen uns Stoff", berichtet Gisela Lasser. Für die Masken muss es dichte Baumwolle sein. "Sie gehen weg wie warme Semmeln", berichtet Lasser. Kaum hat sie zum Beispiel eine Fuhre an die Stadtapotheke an der Ecke Plöck und Sofienstraße geliefert, bekommt sie 20 Minuten später wieder einen Anruf, ob sie neue Ware liefern kann. Die Angestellten fragen ältere Menschen, ob sie so einen Schutz kostenlos mitnehmen wollen.

Zwei Modelle stellen Lasser, Möller und Lilly her: ein rundes und ein eckiges. Doch so langsam geht ihnen das Material für ihre Maskenproduktion aus. Wir brauchen neuen Stoff und schmales Gummiband. "Das ist mittlerweile fast so teuer wie Gold", sagt Möller. Jetzt bekommt sie von einer Freundin in Berlin 50 Meter geschickt. Da sie aber pro Maske 50 Zentimeter verbraucht, benötigt sie bald mehr.

Info: Wer Stoff spenden möchte, sich am Tausch von Gummiband beteiligen will oder ebenfalls näht und die gemeinsamen Kräfte bündeln will, kann sich per E-Mail an: Heidelberger-helfen@gmx.de bei den drei Altstädterinnen melden.