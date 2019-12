Heidelberg. (pol/rl) Von einem überholenden Auto touchiert wurde ein Radfahrer in der Steubenstraße am Donnerstagnachmittag. Der 62-jährige Radfahrer war laut Polizeibericht kurz vor 15 Uhr in Richtung Bismarckplatz unterwegs, als er in Handschuhsheim von einem Audi A3 Sportback mit Karlsruher Zulassung bedrängt wurde. Der Fahrer soll immer wieder dicht an das Rad des Neckarsteinachers herangefahren sein. Dabei soll er dem Radler mit Handbewegungen signalisiert haben, Platz zu machen.

Nach einiger Zeit überholte der Audi-Fahrer den 62-Jährigen und touchierte beim Wiedereinscheren dessen Vorderrad. Der Radfahrer geriet ins Straucheln, konnte aber einen Sturz abwenden. Danach spürte er jedoch Schmerzen am Bein. Nach der Aktion soll der Autofahrer den 62-Jährigen noch "angeschnauzt" haben, beschleunigte dann seinen A3 und fuhr davon.

Der Fahrer des Audi A3 Sportback mit "KA"-Kennzeichen soll zwischen 40 und 60 Jahren alt gewesen sein. Er trug einen Bart und sprach Hochdeutsch. Im Wagen saß zudem eine blonde Frau, die ebenfalls zwischen 40 und 60 Jahre sein soll. Der Radfahrer wollte nach dem Vorfall selbst zum Arzt gehen.

Info: Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der 06221/4569-0.