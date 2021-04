Von Arndt Krödel

Heidelberg. Wer die "Fields-Medaille" erhält, hat es in den mathematischen Olymp geschafft. Sie ist die höchste wissenschaftliche Auszeichnung für Mathematiker, wird alle vier Jahre für herausragende Entdeckungen verliehen und kann es vom Niveau her mit dem Nobelpreis aufnehmen, der keine mathematische Kategorie hat. Mit der Iranerin Maryam Mirzakhani wurde 2014 die erste und bis heute einzige Frau mit der Fields-Medaille ausgezeichnet – ein Ereignis in der Männerdomäne Mathematik, das den deutsch-ungarischen Dokumentarfilmer George Csicsery dazu inspirierte, einen Film über das Leben und Wirken der Ausnahmeforscherin zu drehen. Dabei kam es ihm auch darauf an, das Klischee des "einsamen mathematischen Genies" auszuräumen, weil er in den Gesprächen mit Mirzakhani das Gegenteil erfahren hat: Herausragende Mathematiker können ganz normale Menschen sein.

Das 2020 entstandene Werk mit dem Titel "Secrets of the Surface – The Mathematical Vision of Maryam Mirzakhani" (Geheimnisse der Fläche – Das mathematische Vorstellungsvermögen von Maryam Mirzakhani) wurde jetzt in der englischen Originalfassung beim virtuellen Filmfestival Mathematik-Informatik gezeigt, das von der Heidelberg Laureate Forum Foundation gemeinsam mit dem Karlstorkino veranstaltet wurde. Der Film bildete den Abschluss einer vierteiligen Reihe, die das Leben und Werk herausragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ins Rampenlicht rückte und aktuelle Fragestellungen aus Mathematik und Informatik beleuchtete.

Maryam Mirzakhani stieg gerne auf hohe Berge, wie ein Foto in dem Film von George Csicsery zeigt – das Erreichen von Gipfeln schien ihr irgendwie im Blut zu liegen. Der Regisseur zeichnet in Gesprächen mit zahlreichen Menschen aus ihrem beruflichen und privaten Umfeld das lebendige Porträt einer höchst ungewöhnlichen Frau, deren Weg von der iranischen Hauptstadt Teheran, wo sie 1977 geboren wurde, bis hin zur renommierten Stanford University in den USA führte. Hier erhielt die Mathematikerin 2008 eine Professur. Csicsery drehte in den USA, Kanada und in Mirzakhanis Heimatland, wo er positiv überrascht wurde, dass dort jedes Schulmädchen die Wissenschaftlerin kennt und sie als Vorbild sieht. Sein Film hat das Potenzial, generell für Mädchen und junge Frauen eine starke Motivation auszustrahlen, sich mit Mathematik zu beschäftigen.

Auszeichnungen bestimmten schon früh das Leben von Mirzakhani. So gewann sie als Schülerin der Farzanegan-Schule für besonders begabte Mädchen in Teheran einen mathematischen Talentwettbewerb und erreichte Goldmedaillen bei zwei Internationalen Mathematik-Olympiaden. Die Verleihung der Fields-Medaille überlebte sie nur drei Jahre. Am 14. Juli 2017 starb sie im Alter von nur 40 Jahren an einer Brustkrebserkrankung.

In den USA ist sie zum wissenschaftlichen Topstar geworden, was sie aber im Umgang mit anderen nie abheben ließ. So berichtet es Anna Wienhard von der Universität Heidelberg, die eine fachliche Diskussionsrunde mit Beteiligung des Regisseurs im Anschluss an den Film moderierte. Beide kannten sich von ihrer gemeinsamen Zeit an der Princeton University, wie Wienhard im Gespräch mit der RNZ erzählt, und sie schildert die Iranerin als eine "angenehme und wunderbare Person". Sie hätten regelmäßig miteinander diskutiert. "Ihre Energie und Begeisterung waren einfach ansteckend", erinnert sich Wienhard, die auch Wissenschaftlicher Vorstand der Stiftung Heidelberg Laureate Forum Foundation ist.

Maryam Mirzakhani erhielt die Fields-Medaille laut Begründung der Jury für ihre "herausragenden Beiträge zur Dynamik und Geometrie von Riemannschen Flächen und deren Modulräumen". Ihr gelang es, selbst in höchst unregelmäßigen geometrischen Strukturen – der Film demonstriert das anhand ihres Billardtisch-Modells – ungeahnte gleichmäßige Muster zu erkennen. Durch komplizierte mathematische Prozesse hat sie, wie Anna Wienhard resümiert, letztlich Fragen, die bisher nicht beantwortbar waren, beantwortbar gemacht. Zu Anwendungen in der Praxis sei es allerdings noch ein langer Weg, der sich nach Jahrzehnten bemesse.