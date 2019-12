Heidelberg. (hö) Am Ende gab es doch mehr Interessenten als gedacht für die leerstehende Villa Braunbehrens auf dem Königstuhl. Vor zweieinhalb Wochen, am 20. November, endete die Bewerbungsfrist, und bis dahin waren der RNZ nur zwei Konzepte bekannt, die dann auch eingereicht wurden: das einer Künstlerresidenz mit Biergarten und Café und das eines „Entspannungszentrums“. Über die genaue Zahl der Bewerbungen wollte ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage keine Auskunft geben, es seien „eine Handvoll“. Ebenso wenig verriet er, welche Ideen mittlerweile im Spiel sind, wie man das über 100 Jahre alte Haus wieder neu nutzen kann.

Die Villa Braunbehrens von Innen - die Fotogalerie





























Und so geht es nun weiter: Das Liegenschaftsamt prüft die formale Vereinbarkeit der Bewerbungen mit den Ausschreibungskriterien. Dazu gehören das Mindestgebot über 250.000 Euro und der Nachweis einer soliden Finanzierung (denn das Gebäude muss für mindestens eine halbe Million Euro saniert werden). Dann werden die Bewerbungen anhand des Kriterienkatalogs bewertet: Zu 30 Prozent zählt der gebotene Kaufpreis, zu 40 Prozent, wie das Gebäude am Ende genutzt wird, es sich in die Umgebung einfügt und es das Gesamtareal Kohlhof aufwertet, zu zehn Prozent, wie denkmalgerecht die Immobilie saniert wurde, und zu 20 Prozent, wie der Freiraum gestaltet wurde. Im Frühjahr 2020 soll dann der Gemeinderat entscheiden – und so lange will die Stadt Vertraulichkeit über die Bewerbungen wahren.