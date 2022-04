Heidelberg. Zu einer großen Freiluft-Geburtstagsparty hatte der Radiosender SWR1 am Samstagabend mitten auf den Karlsplatz in der Altstadt geladen. Gefeiert wurde der 70. Geburtstag Baden-Württembergs. Bis in den späten Abend tanzten die Menschen unter einer großen Discokugel. Die Stimmung war ausgelassen. Der Clou dabei: Die Musik kam über Funkkopfhörer – auch, um die Nerven der Anwohner zu schonen.

Oberbürgermeister Eckart Würzner hatte die Idee vorab begrüßt, könne sie doch "die berechtigten Lärmschutz-Interessen vieler Einwohner mit den ebenso legitimen Feier-Bedürfnissen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Einklang bringen". Tatsächlich waren es dann Menschen jedes Alters, die sich ausgelassen zur Musik bewegten – und zum Teil laut mitsangen.