Heidelberg. (mare) Diesmal war es Backpulver: Nachdem am Mittwochmorgen schon wieder an drei Stellen am Bismarckplatz ein weißes Pulver gefunden wurde, bestätigte sich der erste Verdacht, es könne sich um ein gesundheitsgefährdenden Stoff handeln, nicht. Die Sperrung am Bismarckplatz wurde um 8.50 Uhr wieder aufgehoben.

Zuvor war gegen 8 Uhr der Bismarckplatz komplett abgeriegelt worden. Eine Vorsichtsmaßnahme, wie der Einsatzleiter der Feuerwehr sagt.

Die Busse hielten nach in der Sofienstraße, die Bahnen fuhren zwar noch durch den Bismarckplatz - einsteigen sollten Fahrgäste aber an den nächsten Haltestellen.

Die Substanz wurde nach Mannheim zur Untersuchung geschickt. Dort kam dann heraus, dass es sich um Natriumbicarbonat - Backpulver - handelte. Die Stadt wird den Bismarckplatz nun noch absuchen und reinigen. Kriminaltechniker der Polizei sicherten derweil umfangreiches Beweismaterial.

Erst am Dienstagvormittag war vor der Galeria Kaufhof ein weißes Pulver gefunden worden. Es stellte sich als Mehl heraus, für rund zwei Stunden gab es eine Sperrung am Bismarckplatz.

Update: Mittwoch, 28. August 2019, 8.50 Uhr