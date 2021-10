Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Einzelhändler hatten es in der Coronapandemie schwer – drohen den Heidelberger Händlern jetzt auch noch Engpässe in der globalen Lieferkette? Wird der Weihnachtseinkauf zum Problem? Nikolina Visevic, Leiterin der Geschäftsstelle des Citymarketingvereins "Pro Heidelberg", gibt Entwarnung. "Bei Mode sieht es gut aus", berichtet sie von ihren jüngsten Gesprächen mit Einzelhändlern in der Hauptstraße. Lieferengpässe habe es beim Modehaus "Henschel" eher im August und September gegeben – inzwischen sei aber alles angekommen. Lediglich das Angebot von festlicher Mode könnte in diesem Jahr nicht ganz so vielfältig ausfallen, berichtet Visevic. "Das bedeutet aber nicht, dass es nichts gibt."

Auch Hermann Sock, Inhaber des Herrenmodegeschäfts "Heisel" in der Hauptstraße, hat keine größeren Probleme mit Lieferengpässen – aus zwei Gründen: Einerseits bezieht er seine Waren ausschließlich aus dem europäischen Raum, andererseits hat er sich frühzeitig um Waren gekümmert. "Wir haben die Winterware bei unseren Lieferanten schon im Februar, März bestellt – obwohl da noch Lockdown herrschte", berichtet Sock. "Wer dieses Risiko gescheut hat, hat jetzt ein Problem." Einige Produkte erreichten ihn dennoch mit leichter Verspätung. "Wir führen beispielsweise Mode aus Schottland, die wurde etwas später geliefert." Das liege einerseits am Brexit, andererseits am harten Lockdown auf der Insel, der die Produktion verzögert habe. Ganz so wie zu Vor-Corona-Zeiten sei das Geschäft insgesamt noch nicht, sagt Sock im Gespräch mit der RNZ. "Es fehlen noch Kunden, die sich wegen Kongressen in der Stadt aufhalten, aber ich bin trotzdem nicht unzufrieden."

Auch in Sachen Tee sind Lieferengpässe kein großes Thema, obwohl die Blätter weite Wege zurücklegen müssen, teilweise sogar aus Indien kommen – einem Land, in dem ein so strenger Lockdown herrschte, dass Menschen nicht mal zur Arbeit gehen durften. Das berichtet Pro-Heidelberg-Vorsitzende Susanne Schaffner am Donnerstagnachmittag in ihrem Geschäft "Tee Gschwendner". Sie sagt auch: "Das Geschäft läuft inzwischen ähnlich wie zu Vor-Corona-Zeiten." Sie freut sich außerdem, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfinden wird. Damit ist sie nicht allein. "Die Freude über den Weihnachtsmarkt ist groß, das hat für richtig positive Stimmung bei den Händlern gesorgt", berichtet Nikolina Visevic. Die Kundenbeschränkungen in den Geschäften sind inzwischen auch aufgehoben, lediglich Maskenpflicht und Abstandsgebot noch obligatorisch.

"Im Weihnachtsgeschäft wird das schon eine Herausforderung, dafür zu sorgen, dass das Geschäft nicht zu voll wird", sagt Schaffner. Sie habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass inzwischen viele Kunden freiwillig draußen warten, bis drinnen Platz ist. Beide – Schaffner und Visevic – empfehlen dennoch, mit den Weihnachtseinkäufen nicht bis auf den letzten Drücker zu warten. "Das empfehle ich aber jedes Jahr, auch schon vor Corona habe ich dazu geraten", sagt Schaffner.

Gelegenheit zum Geschenke-Kauf gibt es beispielsweise bei der ersten langen Einkaufsnacht – die erste seit 2019. Sie findet am Freitag, 26. November, statt. Am Samstag, 11. Dezember, ist sogar noch eine zweite geplant. An beiden Tagen öffnen die Geschäfte bis 22 Uhr. "Und im Zweifelsfall empfehlen wir immer den Heidelberger Dankeschein", wirbt Visevic. Seit Mai ist der spezielle Heidelberger Einkaufsgutschein zu haben und wird laut Citymarketing nicht nur gut angenommen, sondern auch schon kräftig eingelöst.