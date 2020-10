In katholischen Kirchen –hier der Blick ins Freiburger Münster – wurden sonst in der Winterzeit auf 13 Grad hochgeheizt. Nun soll ist die Zielvorgabe eine Temperatur von nur 10 Grad. Im Gottesdienst selbst soll eher nicht geheizt werden. Foto: Philipp von Ditfurth

Von Birgit Sommer

Heidelberg/Stuttgart. In den Kirchen wird es in diesem Winter ganz schön kalt. Während der Gottesdienste soll nicht geheizt werden, um in Zeiten der Corona-Pandemie Luftverwirbelungen zu vermeiden und den möglichen Kontakt der Gottesdienstbesucher mit Aerosolen zu vermindern. In katholischen Kirchen bedeutet das zehn Grad Lufttemperatur, während man bisher zur Winterzeit die Grundtemperatur von acht Grad auf etwa 13 Grad hochgeheizt hat. Mollig warme Winterkleidung ist nach den kalten Oktobertagen also jetzt schon angesagt.

Das Erzbistum Freiburg etwa empfiehlt den katholischen Pfarrgemeinden nun kurzes und gründliches Lüften nach dem Gottesdienst. Die Raumluftfeuchte solle dabei aber nicht unter 50 Prozent absinken, um das Inventar des Kirchenraumes nicht zu schädigen. Bei relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 50 und 60 Prozent seien die Viren auch weniger infektiös und die Aerosole kleiner, heißt es. Nur nahezu vollflächige Fußbodenheizungen könnten durchgehend betrieben werden, ebenso elektrische Sitzkissenheizungen und Heizstäbe unterhalb von Fenstern bei kalten Außentemperaturen. Was gar nicht geht während des Gottesdienstes, sind Unterbank- und Sitzbankheizungen, denn das führt zu großen Luftbewegungen.

Die Evangelische Landeskirche in Baden empfiehlt Ähnliches, auch zu den einzelnen Heizsystemen: "Bei niedrigen Außentemperaturen wäre eine Grundtemperierung auf etwa zehn Grad ein Kompromiss aus Innenraumhygiene, Komfort, Schutz von Inventar und Energieverbrauch." Wichtig sei die Einhaltung der relativen Luftfeuchtigkeit bei 40 bis 60 Prozent, heißt es im Schreiben an die Kirchengemeinden. Häufiges Lüften im Wechsel mit Heizphasen zum Absinken der Luftfeuchtigkeit könne zu dramatischen Schädigungen empfindlicher Holzteile etwa an Orgeln, historischen Kanzeln oder Altären führen.

Klar ist für die Kirchen: Dass Besucher Masken tragen, ist der effektivste Schritt zur Senkung der Infektionsgefahr durch Aerosole. Eine Pause von 30 oder 60 Minuten zum Lüften wird bei Veranstaltungen sowieso empfohlen.

Und während man im Sommer vieles tatsächlich durch großzügiges Lüften in den Griff bekommen konnte, setzt man beim Oberkirchenrat in Karlsruhe im Winter auch noch auf die Methode "Abklingenlassen". "Zwischen den Veranstaltungen in Kirchenräumen ist dann eine Pause von jeweils drei Stunden einzuhalten, da nach dieser Zeit von infektiösen Viruspartikeln in der Luft nicht mehr auszugehen ist".