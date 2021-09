Heidelberg. (RNZ) Seit August gibt es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) auch eine Corona-Impfempfehlung für Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren. IN Heidelberg gibt es mehrere Möglichkeiten für die Jugendlichen, sich impfen zu lassen. Das teilt die Stadt mit.

> Impfaktionstage der Schulen: Noch nicht geimpfte Schülerinnen und Schüler der Heidelberger Schulen ab 12 Jahren, die sich freiwillig gegen Covid-19 impfen lassen möchten, haben hier die Chance, einen Impftermin zu bekommen. Das "Matching" erfolgt direkt über die Schulen. Den Jugendlichen über 12 Jahren wird in einer zur Schule möglichst nahe gelegenen Heidelberger Arzt- beziehungsweise Kinderarztpraxis eine Impfung angeboten. Die Anmeldung ist über eine eigens dafür eingerichtete E-Mail-Adresse an die jeweilige Arztpraxis möglich. Sofern die Jugendlichen unter 16 Jahre alt sind, ist eine Begleitung der Eltern erforderlich.

> Impfen bei Ärzten: Außerhalb der Angebote, die bei den Impfaktionstagen über die Schulen vermittelt werden, können sich Kinder und Jugendliche selbstverständlich bereits jetzt individuell bei Kinder- und Jugendärzten sowie anderen Fach- und Allgemeinärzten impfen lassen.

> Impfungen am Impfzentrum: Das Impfzentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) ist noch bis 30. September geöffnet und bietet täglich von 8 bis 20 Uhr Impfungen ohne Terminvereinbarung an, nach ärztlicher Aufklärung auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Hier ist in den verbleibenden Öffnungstagen zumindest eine Erstimpfung möglich. Für die Impfung von Kindern und Jugendlichen wird der Impfstoff des Herstellers BioNTech eingesetzt. Für Kinder im Alter von 14 bis 17 Jahren ist die Impfung im Impfzentrum mit einer formlosen Einverständniserklärung der Eltern möglich. Kinder im Alter von 12 bis 13 Jahren müssen für die Impfung von einem Sorgeberechtigten begleitet werden. Die BioNTech-Zweitimpfung erfolgt dann drei bis sechs Wochen nach der Erstimpfung bei den jeweiligen Haus-/Kinder- und Jugendärzten.

> Mobile Impfteams an Schulen: Außerdem werden weiterhin mobile Impfteams auch über den 30. September hinaus Standorte nahe zu Schulzentren anfahren. Eine Übersicht über offene Impfaktionen gibt es unter https://www.dranbleiben-bw.de/.