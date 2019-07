Ihre eigenen vier Wände hat die Familie Ramadani in Serbien. Ansonsten geht es Vater Ruzdi, Mutter Safidina und den vier Kindern in Serbien nicht besonders gut. Foto: privat

Von Denis Schnur

Heidelberg. "Es war nicht alles negativ in den letzten eineinhalb Jahren", sagt Franz Maucher, wenn er über das Schicksal der Familie Ramadani spricht. Er erwähnt das, weil der Rest seines Berichtes sehr negativ ist. Das Ehepaar Ramadani und seine vier Kinder mussten Heidelberg im Januar 2018 nach sechs Jahren verlassen. Da die Familie kein Asyl erhalten hatte und die Duldung abgelaufen war, wurde sie abgeschoben. "In Belgrad abgesetzt ohne Hilfe", schildert es Maucher. Obwohl gerade Mutter und Kinder im Stadtteil sehr beliebt waren.

Der Rohrbacher Maucher ist einer der Heidelberger Freunde, die den Kontakt halten. Mehrmals ist der Rentner nach Serbien gefahren, um der Roma-Familie unter die Arme zu greifen, er telefoniert regelmäßig mit den Eltern Ruzdi und Safidina. Deshalb weiß er, dass nicht alles schlecht lief seit der Abschiebung. Etwa bei den Kindern in der Schule: "Die Ältesten sind Klassenbeste", berichtet er stolz.

Auch die Wohnsituation ist heute akzeptabel. Daran war am Anfang nicht zu denken. Die erste Wohnung, die die Familie dank finanzieller Hilfe der Freunde bekam, wurde nach einem Monat gekündigt. Verzweifelt zogen sie zu sechst in eine kleine, sanierungsbedürftige Hütte, berichtet Maucher. Alles musste sauber gemacht werden, Strom gab es nicht, eine Wand riss die Familie selbst raus.

Aber als die Hütte bewohnbar war, kam gleich der nächste Rückschlag. Der Vermieter stand vor der Tür und kündigte an, nach Schweden auszuwandern. Dazu müsse er das Haus verkaufen. Für die Familie hieß das: Entweder sie kaufen es für 15.000 Euro - oder sitzen auf der Straße. Diesmal sprang der Vater von Ruzdi ein, der seit 2003 in Heidelberg lebt. Sein Arbeitgeber gab ihm ein Darlehen. Damit finanzierte er der Familie das Häuschen.

Das waren die guten Nachrichten. Denn abgesehen davon läuft für die Familie vieles schlecht in Serbien. Vor allem findet Vater Ruzdi keine Arbeit. Laut Maucher hat er bei zahlreichen Arbeitgebern Probe gearbeitet. "Aber es ist nie was draus geworden. Das ist ein Riesenproblem." Sobald klar sei, dass er Roma ist, heiße es oft: "Hier gibt es doch keinen Job." Mit Hilfe der deutschen Unterstützer hat der Familienvater den Busführerschein in Serbien gemacht, wartet jedoch seit über einem halben Jahr darauf, dass er das entsprechende Zertifikat bekommt.

Das zuständige Amt hält ihn hin - und erwartet wohl Schmiergeld. Das kann die Familie, die nur 80 Euro Sozialhilfe im Monat bekommt und von Unterstützung aus Deutschland abhängig ist, nicht stemmen - wie so vieles. "Wenn kein Geld gegeben worden wäre, wäre die Familie schon lange in die Katastrophe gerutscht", weiß ihre Anwältin Anne Feßenbecker.

Das liegt auch an der alltäglichen Diskriminierung. "Serbien ist ganz übel für Roma", weiß Mia Lindemann vom Heidelberger Asylarbeitskreis. Und das wissen mittlerweile auch die Ramadanis. Nicht nur, dass Ruzdi keinen Job bekommt - manchmal wird die Familie beleidigt, von anderen geschnitten. Ruzdi ist sicher: "Wir haben hier keine Chance. Wir müssen weg!"

Genau das wollen der Asylarbeitskreis und die Heidelberger Freunde erreichen. Geht es nach ihnen, kehrt die Familie mit einem Arbeitsvisum dauerhaft zurück. Diese Möglichkeit gibt es für Bewohner der West-Balkanstaaten bis Ende 2020.

Doch es gelten strenge Bedingungen: Zunächst einmal muss der Antrag rechtzeitig bewilligt sein. Das ist alles andere als selbstverständlich. Denn ein gutes Jahr wartet man in Serbien auf einen Termin in der Deutschen Botschaft - und Ruzdi hat sich im Dezember beworben. Bis der Antrag bearbeitet ist, dauert es wieder drei bis fünf Monate. "Bestenfalls ist er in einem Jahr bewilligt", so Feßenbecker.

Und selbst wenn das klappt, gibt es weitere Hürden. Denn ein Arbeitsvisum ist an eine Stelle geknüpft. Der Vertrag muss vorher unterschrieben sein - und für die Stelle darf es keinen geeigneten Bewerber aus einem EU-Land geben. Die Freunde hoffen auf einen Job für Ruzdi als Busfahrer - etwa bei der RNV. "Plan B" wäre eine Anstellung als Kraftfahrer. Im Sommer will die Familie mit einem Touristenvisum nach Heidelberg kommen und der Vater sich bewerben.

Beim dritten Hindernis ist die Familie auf Hilfe angewiesen. Denn bevor sie nach Deutschland zurück kann, muss sie die Kosten für die eigene Abschiebung begleichen - rund 6000 Euro. Aus eigener Kraft ist das für sie unmöglich. Deshalb hat der Asylarbeitskreis ein Spendenkonto eingerichtet, mit dem er die Familie regelmäßig unterstützt und von dem diese Kosten bezahlt werden könnten, falls genug Geld eingeht.

"Das sind alles Unsicherheiten in einem anstrengenden und langwierigen Verfahren", weiß Anwältin Feßenbecker. Doch sie will kämpfen: "Wenn wir diese Hürden bewältigen, müsste es klappen."

Info: Spendenkonto des Asylarbeitskreises: IBAN DE85.6729.0000.0122 4211 04, Stichwort: "Ramadani". Interessierte Arbeitgeber können sich per E-Mail melden: asylarbeitskreis-heidelberg@t-online.de