Nicht so ganz das richtige Wetter für den Campingplatz: Traumhaft gelegen, stehen Wohnwagen und Zelte in Schlierbach derzeit im Regen. Betreiberin Nyoman Weber (l.) spricht mit einer Familie aus Waiblingen, die sich ihre Laune dennoch nicht vermiesen lässt. Foto: Philipp Rothe

Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Touristen und Urlauber sind zurück. Aus der ganzen Bundesrepublik reisen die Menschen an, um im Hotel oder auf Heidelbergs einzigem Campingplatz in Schlierbach abzusteigen. Es fehlen allerdings die Gäste aus dem Ausland, so berichten es die Hoteliers. Das trifft besonders den Europäischen Hof, wo normalerweise drei Viertel der Gäste nicht aus Deutschland kommen. Hier liegt die Belegungsquote im Moment im Schnitt bei 35 Prozent, in den kleineren Hotels ist sie deutlich höher.

"Es ist erstaunlich, wie schnell die Leute wieder kommen", sagt Klaus Müller, Inhaber des "Hotel am Schloss" und des Hotels "Perkeo", das nach einer Komplettsanierung kurz vor der Wiedereröffnung steht. Seit vergangener Woche ist das "Hotel am Schloss" wieder für Touristen da. Schnell war es zur Hälfte belegt, "am Samstag war es voll", so Müller. Für das kommende Wochenende hat der Hotelier bereits Buchungen und weiß, dass fast alle 24 Zimmer wieder belegt sein werden.

Kann wieder Touristen empfangen: Caroline von Kretschmann vom „Europäischen Hof“. Foto: pr

Rund ein halbes Jahr durften die Hotels nicht für touristische Übernachtungen öffnen. "Wir haben eine schwere Zeit durchgemacht. Aber das haben wir alle", sagt Hotelier Müller mit Blick auf seine Branche. Auch jetzt noch gibt es Einschränkungen: Beim Essen etwa müssen die Tische auseinander stehen, es gilt an vielen Orten Maskenpflicht und die Gäste müssen regelmäßig negative Corona-Tests, einen Impfnachweis oder eine Bescheinigung, dass sie genesen sind, vorweisen. "Das klappt alles gut", erklärt Müller, da gebe es keine Probleme. Die Hygiene-Konzepte hätten sich auch im vergangenen Jahr bereits bewährt.

"Wir halten uns konsequent an die Regeln", betont auch Caroline von Kretschmann, die das Hotel "Europäischer Hof Heidelberg" in vierter Generation führt. Bei der Befolgung der Sicherheits- und Hygiene-Regeln gehe es schließlich auch darum, zu verhindern, dass wieder ein Lockdown verhängt wird. "Unsere Gäste nehmen die Regeln gut auf und schätzen unseren verantwortungsvollen Umgang damit eher, als dass sie diesen als übertrieben kritisieren."

Auch von Kretschmann beobachtet im Moment, dass die Gäste kurzfristig buchen. Gerade am Anfang seien einige Buchungen aus der Umgebung, etwa Frankfurt am Main, Karlsruhe und Stuttgart eingegangen. 95 Prozent der Gäste reisen derzeit aus Deutschland an. In normalen Zeiten kommt knapp ein Drittel aus den Golfstaaten, auf Rang zwei sind die Amerikaner, dann folgen die Chinesen. "Bei internationalen Reisen gibt es einfach noch Unsicherheiten", weiß von Kretschmann. Oft werden die Regelungen mit kurzer Vorlaufzeit in Kraft gesetzt. Das spielt vor allem in der Reservierung und am Empfang eine große Rolle: Hier müssen die Mitarbeiter auf dem neusten Stand sein und etwa beantworten können, was gilt, wenn ein Gast aus England ein Zimmer buchen möchte. Von Kretschmann hofft nun, dass die Amerikaner bald wieder anreisen werden, weil deren Impfstoffe hier zugelassen sind. Darüber hinaus kann sie am Samstag den Spa-Bereich wieder öffnen, sofern Heidelberg dann in Öffnungsstufe II rutscht.

Daniel Hess, der das Hotel "Krokodil" in der Weststadt betreibt, hat im Moment auch viele spontan Reisende aus Deutschland. "Die meisten haben sieben oder zwei bis drei Tage vorher gebucht", erzählt er. Was ihm dabei aufgefallen ist: In normalen Zeiten buchten sehr viele nur eine Nacht, führen dann weiter, etwa an den Bodensee oder Italien. Jetzt kommen zusätzlich viele längere Buchungen in seinem Haus dazu: "Wir merken, dass es ähnlich ist wie letztes Jahr und viele in Deutschland Urlaub machen."

Diese Urlaubslust kommt auch bei Nyoman Weber an, die den Campingplatz in Schlierbach mit ihrem Mann betreibt. "Bis über das nächste Wochenende hinaus sind wir ausgebucht", sagt sie. Die Gäste kämen aus allen Bundesländern. Viele davon seien bereits geimpft. Zwar liegen auch schon Buchungen aus dem Ausland – etwa Finnland und Schweden – vor, auf dem Campingplatz fehlten aber die Gäste mit Zelten: "Die sind noch nicht da", so Weber, würden aber sicher bald kommen, sobald sich das Wetter bessert. Und eine Reservierung freut die Campingplatzbetreiberin besonders: "Eine Familie aus Schlierbach wohnt oben auf dem Berg und macht bei uns Urlaub am Neckar."