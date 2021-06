Von Sarah Hinney

Heidelberg. Noch vor acht Wochen gab es kaum welche, jetzt stehen sie an jeder Ecke. Über 40 Corona-Testzentren gibt es im Stadtgebiet. Für die Menschen bedeuten sie Freiheit. Endlich wieder ins Café oder in den Biergarten gehen, mit gutem Gewissen Freunde treffen – auch ohne vollständige Impfung. Doch Recherchen in Nordrhein-Westfalen zeigten nun, wie wenig die Zentren kontrolliert werden – und wie einfach sie beim Abrechnen der kostenlosen Bürgertests mit dem Staat betrügen können.

Lovis Stricker, Projektleiter der Aspilos-Testzentren in Heidelberg, wundert das nicht. Seit Wochen beobachtet er, wie immer mehr Teststationen ihre Pforten öffnen. "Inzwischen kann niemand mehr sagen, wo in Heidelberg überall getestet wird. Das geht ja quasi aus jedem Fenster." Als Aspilos im Winter die ersten Teststationen eröffnete, war das anders. "Wir haben von Anfang an ganz eng mit Gesundheitsamt und Stadt kooperiert und ein umfangreiches Hygienekonzept ausgearbeitet. Bei uns arbeiten nur Medizinstudenten, alle sind geschult", erklärt Stricker. Er weiß indes von Teststationen, an denen lediglich ein Online-Video als Schulung dient. "Wir investieren dagegen vier, fünf Stunden in die Ausbildung unserer Mitarbeiter."

Theoretisch müssen alle Teststationen mit dem Gesundheitsamt zusammenarbeiten. Vor der Eröffnung muss sich der Betreiber dort registrieren, ein Test- und Hygienekonzept vorlegen. Und er darf nur zugelassene Tests verwenden, so erklärt es ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) – über die KV läuft dann die Abrechnung der Tests.

"Es kontrolliert aber niemand, ob die Auflagen eingehalten werden", sagt Stricker. Das Gesundheitsamt bestätigt das sogar: Regelmäßige oder stichprobenartige Kontrollen von Testzentren seien nicht vorgesehen. Diese behalte man sich lediglich bei Hinweisen auf Verstöße gegen allgemeine Hygieneregeln oder sonstige Auffälligkeiten vor. Immerhin: Solche anlassbezogenen Kontrollen gab es schon – in sechs unterschiedlichen Testzentren. Weitere seien in den nächsten Tagen geplant.

Lovis Stricker findet es falsch, dass nicht mehr anlasslos kontrolliert wird. Problematisch findet er: "Wenn man in einem Testzentrum nur ein bisschen in der Nase kitzelt, dann bringt das nichts. Frühe Infektionen werden im vorderen Nasenbereich nicht erkannt." Aspilos führt ausschließlich tiefe Nasenabstriche durch. "Nur dadurch können wir gewährleisten, dass die Zahlen nicht wieder hochgehen", ist sich Stricker sicher. Woran man ein gutes Testzentrum erkennt, fasst er in wenigen Sätzen zusammen: "Der Abstrich ist unangenehm, das Personal freundlich und es kann Fragen zum Test beantworten. Das Testzentrum muss telefonisch erreichbar sein. Das Personal trägt ausschließlich FFP2-Masken und Schutzkleidung. Es gibt eine Beschilderung vor Ort und das Zertifikat ist möglichst fälschungssicher."

Florian Hofstätter, der seit Anfang April unter anderem auf dem Schiff "Alt Heidelberg" am Neckar eine Teststation betreibt, führt zwar keine tiefen Nasenabstriche durch, sein Personal werde aber von Ärzten geschult. Auch er ist frustriert von mangelnden Kontrollen. "Wir haben auch ein Restaurant. Wenn ich sehe, mit was für Fresszetteln manche Leute als Testbescheinigung kommen, dann ärgert mich das. Bei uns wird jeder Kunde gespeichert, jeder muss einen Termin machen, jeder muss seinen Personalausweis zeigen." 13 Teststationen betreibt Hofstätter. Keine einzige wurde bislang kontrolliert. Auch dass Testzentren bei den Abrechnungen betrügen, wundert Hofstätter nicht. Abgerechnet werde über eine Online-Eingabe bei der KV. Und da könne man theoretisch eintragen, was man wolle.

Die KV bestätigt das auf RNZ-Nachfrage. Ein Sprecher teilt mit: "Eine Prüfung findet nicht statt, nur grobe Fehler werden korrigiert." Allerdings müsse ein Anbieter seine Unterlagen vier Jahre aufbewahren, sodass eine Prüfung im Nachhinein stattfinden könnte. "Ich hätte vom Staat verlangt, dass wenigstens eine Rechnung darüber eingefordert wird, wie viele Tests man eingekauft hat", kritisiert Hofstätter.

Auch Jamie Arndt, Betreiber der acht Q-Teststationen, würde stärkere Kontrollen befürworten. Er begrüßt, dass das Land bekanntgegeben hat, dass es künftig strengere Überprüfungen geben soll. Bis dahin ist viel Eigeninitiative gefragt: Seine Software, bei der jeder Kunde einen QR-Code bekommt und die seit Neuestem mit der Corona-Warnapp verknüpft ist, lasse glücklicherweise kein Spielraum für Manipulationen. Die Qualität der Tests und Schulungen werde von seiner ärztlichen Leitung, einer Corona-Schwerpunktpraxis, sichergestellt. "Alles andere würde sonst auch auf unsere Qube-Hotels zurückfallen", so Arndt. Damit er selbst die Kontrolle behält, setzt er "Mystery Checker" ein – Mitarbeiter, die sich als Kunden tarnen und die Qualität der Tests überprüfen.