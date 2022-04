Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Sanierung der Stadthalle wird – Stand heute – ein Drittel teurer als ursprünglich geplant. Die bisher eingeworbenen Spenden in Höhe von 32,9 Millionen Euro, die hauptsächlich von Wolfgang Marguerre und seinem Unternehmen Octapharma stammen, werden demnach nicht ausreichen, um das Konzerthaus am Neckar vollständig zu modernisieren. Es fehlen 10,9 Millionen Euro. Fördermittel bis zu maximal 1,8 Millionen Euro sind bereits beantragt, um wenigstens einen Teil der Mehrkosten abzufedern.

Der Haupt- und Finanzausschuss des Gemeinderates wird in seiner Sitzung am Mittwoch über diesen aktuellen Stand informiert. Die ursprüngliche Kostenkalkulation stammt aus dem Jahr 2019, doch der Genehmigungsprozess bis zur Baufreigabe durch das Regierungspräsidium Karlsruhe im Dezember letzten Jahres dauerte laut Stadt ein Jahr länger als geplant. "Aufgrund von Nachbareinwendungen ging die Zuständigkeit für das Verfahren an das Regierungspräsidium über, was zu einem Neustart des Verfahrens führte", heißt es dazu in der Informationsvorlage. In der Zwischenzeit seien die Baupreise in die Höhe geschnellt. Auch die Verträge mit den beteiligten Firmen mussten angepasst werden. Die Umplanungen der Technikzentrale zum Erhalt eines Baumes auf dem Montpellierplatz hätten ebenfalls zu Mehrkosten geführt. Weiter heißt es dazu: "Die Kostensteigerung war so bisher nicht absehbar."

Bei den 10,9 Millionen Euro handelt es sich bisher nur um eine Kostenschätzung. "Die schon aufgrund der Corona-Pandemie angespannte Weltmarktlage ist aktuell durch den Krieg in der Ukraine unkalkulierbar", heißt es in der Informationsvorlage. Daher gehe es nun darum, die bevorstehenden Arbeiten möglichst schnell an Firmen zu vergeben. Bereits im nächsten Haupt- und Finanzausschuss sollen die Stadträte dann eine genaue Kostenkalkulation vorgelegt bekommen, auf deren Grundlage sie über einen Nachtragshaushalt die erforderlichen Gelder freigeben können. Die Stadt müsste entweder das Kapital der Theater- und Orchesterstiftung als Eigentümerin der Stadthalle erhöhen, oder diese müsste mit Genehmigung des Regierungspräsidiums einen Kredit aufnehmen.

Aus Sorge um ihre Häuser hatten Anwohner Einwendungen gegen den Bau der unterirdischen Technikzentrale erhoben. Doch sie wehren sich nun, dass sie in der Ausschuss-Vorlage für die Mehrkosten verantwortlich gemacht werden. In einem Brief an Oberbürgermeister Eckart Würzner schreibt einer von ihnen, dass die Anwohner bereits im Februar 2020 ihre Bedenken geäußert hätten, die Stadtverwaltung habe das Genehmigungsverfahren selbst in die Länge gezogen.

In der Stadthalle werden nicht nur die komplette Technik erneuert und der Künstlerbereich modernisiert, im großen Saal werden unter anderem auch Hubpodien eingebaut, die bei Konzerten ein aufsteigendes Gestühl ermöglichen. Der Portikus zum Neckar wird verglast, das Veranstaltungshaus barrierefrei ausgebaut. Der Neubau der Technikzentrale sei alternativlos, heißt es von der Stadt: "Auch die Hubpodien als zentrales Element der Sanierung bieten kein echtes Einsparpotenzial, da die Planung hier bereits weit fortgeschritten ist." Die erforderlichen Umplanungen bei einem Verzicht würden die Einsparungen wieder auffressen.