Auf der Visualisierung des Architekturbüros Bogevischs wird der städtebauliche Gedanke hinter dem Masterplan für den SRH-Campus deutlich. Zentrale Idee ist der grüne Park in der Mitte und die Hochhäuser an den Rändern. Der „Science Tower“ (links mit dem spitz zulaufenden Dach) bleibt das markanteste Gebäude. Repro: Stadt/RNZ

Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Pläne für den SRH-Campus in Wieblingen stoßen in der Kommunalpolitik auf große Zustimmung. "Das ist eine sehr schöne Planung mit grünem Park in der Mitte", sagte zum Beispiel SPD-Stadträtin Monika Meißner im Stadtentwicklungs- und Bauausschuss. Auch Simone Schenk (FDP) und Nicole Marmé (CDU) waren voll des Lobes. Der Ausschuss stimmte den Plänen des Architekturbüros Bogevischs bei nur einer Enthaltung zu – mit einigen Änderungswünschen, die der Bezirksbeirat zuvor formuliert hatte.

Teilweise sind die aktuellen Gebäude auf dem SRH-Campus zwischen Mannheimer Straße und OEG-Trasse mehr als 50 Jahre alt und haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht. Die SRH-Gruppe möchte aus dieser Not eine Tugend machen und nicht nur einfach die Bestandsgebäude sanieren, sondern den kompletten Campus rund um eine grüne, autofreie Mitte komplett neu anordnen. 2016 startete sie ihren Masterplanprozess, an dem auch die Bürgerschaft beteiligt wurde. Nun sollen die Pläne von Bogevischs als Grundlage für ein Bebauungsplanverfahren dienen. An den Rändern sollen Sockelbauten und markante Hochhäuser mit bis zu 14 Stockwerken entstehen. Letztere sollen vor allem für studentisches Wohnen genutzt werden. Der blaue "Science-Tower" der SRH-Hochschule bleibt das höchste Gebäude auf dem Areal. In der Mitte des Geländes wird bislang zugebaute Fläche entsiegelt.

Durch Carsharing, Lastenrad-Verleih und vor allem eine bessere Anbindung an den Nahverkehr – unter anderem eine Verlegung der OEG-Haltestelle direkt an den südlichen Campus-Eingang – sollen die Studierenden ermutigt werden, auf ihr eigenes Auto zu verzichten. Der Verkehr wird über einen Erschließungsring um die autofreie Campus-Mitte herum geleitet. An den Rändern sind Parkhäuser geplant, die jedoch auch wieder zurückgebaut werden können und sollen.

Besonders das Mobilitätskonzept bereitet jedoch den Wieblingern Sorgen. "Die autofreie Mitte soll dadurch bezahlt werden, dass im Westen eine Ackerfläche für ein Parkhaus versiegelt wird", betonte Meißner. Einige Anwohner klagten schon jetzt darüber, dass ihre Straßen häufig von Nutzern oder Beschäftigten der SRH zugeparkt werden.

Für eine kontroverse Debatte sorgte ein Schreiben der Siedlungsgemeinschaft Ochsenkopf. Die Bewohner dieses Viertels konnten früher mit dem Auto über das SRH-Gelände zur Mannheimer Straße gelangen, doch die Verkehrsbeziehung soll künftig nur noch Radlern und Fußgängern zur Verfügung stehen. Dadurch werde die wichtigste Verbindung zum "Mutterstadtteil" Wieblingen unterbunden, wehrt sich die Siedlungsgemeinschaft. Für Baubürgermeister Jürgen Odszuck passt die Forderung, künftig mit dem Auto über den Campus fahren zu dürfen, aber "nicht mehr in die Zeit". Zugleich seien die Forderungen der Ochsenköpfler, die sich auch gegen Schleichverkehr der SRH durch ihr Quartier wehren, widersprüchlich. Simone Schenk (FDP) wies zudem darauf hin, dass auch die Bewohner des Ochsenkopfes von den auf dem SRH-Campus geplanten Einkaufsmöglichkeiten profitierten. So bräuchten sie gar kein Auto mehr, um zum Bäcker zu kommen.

Analog zum Bezirksbeirat Wieblingen stimmte der Ausschuss dafür, dass einige Punkte noch einmal vertieft überprüft werden sollen: unter anderem der Neubau eines Parkhauses auf landwirtschaftlicher Fläche und die Verkehrsbeziehungen. Nach den bisherigen Planungen soll der Masterplan für den SRH-Campus bis 2038 vollständig umgesetzt sein.