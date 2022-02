Kochten 80 Portionen Spaghetti Bolognese und verteilten sie am Gadamerplatz in der Bahnstadt an Bedürftige (v.l.): Sigrid Zweygart-Perez, Ingolf Bayer, Mihai Doicescu, Ulrike Diener-Bartmann und Dieter Bartmann. Foto: Alex

Von Marie Böhm

Heidelberg. Es ist nicht viel, aber es kann trotzdem vielen den Tag verschönern: Eine Papiertüte mit Servietten, Holzbesteck, etwas zu trinken und einem Stück Kuchen und eine ordentliche Portion Spaghetti. "Die Leute sind immer besonders dankbar, wenn es mal etwas anderes als Eintopf gibt", meint Dieter Bartmann, der bei der Aktion "Was Warmes im Winter" zusammen mit 15 weiteren Mitgliedern des Stadtteilvereins Bahnstadt am Samstagmittag fast 80 Portionen auf dem Gadamerplatz an Bedürftige verteilte.

Über 30 Kilogramm Gemüse, fünf Kilogramm Fleisch und sieben Kilogramm Nudeln waren die Zutaten, mit denen die Ehrenamtlichen am Samstagmorgen in der Küche des Bürgerhauses Spaghetti Bolognese kochten. "Suppe wäre natürlich einfacher zu organisieren, das kann man ja gut am Tag vorher vorbereiten. Wir haben dagegen mehr Aufwand, weil das ja auch alles zeitlich passen muss", sagt Bartmann. Lohnen würde es sich aber definitiv: "Es ist eben etwas anderes, wenn man ein bisschen was zu beißen kriegt. Ob das jetzt Knödel sind, Fleischbällchen oder eben Nudeln. Die Leute sind wirklich dankbar."

Aktionen wie diese gibt es mehrere in Heidelberg. Die Tafel, verschiedene Kirchen und einige Stadtteilvereine machen mit. "Es wird immer so geplant, dass sich keine Aktionen überschneiden. Heute war schon das Frühstück im Winter der katholischen Stadtkirche. Wir sind quasi im Anschluss daran da", erklärt Ulrike Diener-Bartmann. Zusammen mit ihrem Mann ist sie schon seit Gründung des Vereins vor zehn Jahren Mitglied und legt selbst mit Hand an.

Die Aktion gibt es jetzt im zweiten Jahr. Eigentlich wäre am ersten Samstag des Monats die Calvary Chapel in Bergheim dran, die aber durch Corona Organisationsprobleme hatten. "Mittlerweile kommen auch mehr Leute zu uns, das hat sich rumgesprochen", meint Diener-Bartmann. Am Samstag waren etwa 70 Teilnehmer da, manche kamen sogar zweimal. "Das macht ja nichts, wenn die Leute mehrfach kommen. Solange die, die es wirklich brauchen, etwas kriegen, ist alles gut. Es ist genug für alle da." Wie letztes Jahr sei die Aktion wieder zweimal geplant, das nächste Mal am 5. März.

Die Kooperation untereinander funktioniere ganz gut, meint auch ihre Kollegin Sigrid Zweygart-Pérez. Die evangelische Pfarrerin ist auch Teil des Stadtteilvereins und kennt schon viele der Teilnehmer: "Ich habe auch Werbung hierfür bei anderen Veranstaltungen verteilt. Das spricht sich schnell rum, die Leute helfen sich untereinander." Viele der Anwesenden seien aber auch zum ersten Mal hier: "Die kommen auch von weiter her. Das ist dann ein Anlass, mal in die Bahnstadt zu kommen", so Zweygart-Pérez. Während der Corona-Zeit sei es schwieriger geworden, solche Veranstaltungen zu organisieren. Vor allem im Winter. "Normalerweise würde man ja auch Sitzplätze in Innenräumen anbieten, damit sich die Leute noch aufwärmen können. Aber irgendwie kann man sich ja immer behelfen."

Am Samstag klappte es auch trotz der Kälte gut im Freien. "Man muss die Sonne eben im Herzen tragen", lachte einer der Teilnehmer. Er sei auch schon zur "Frühstück am Morgen"-Aktion da gewesen, erzählt er: "So etwas ist wunderbar. Das Essen ist gut und warm und der Platz hier liegt auch so schön. Man wird von so etwas reichlich beschenkt."