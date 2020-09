Heidelberg. (RNZ) Vom heutigen Montag an macht das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft auf seiner Tour durch 19 Städte in Heidelberg Station. An Bord des umgebauten Frachtschiffs ist diesmal eine Mitmach-Ausstellung zum Thema Bioökonomie zu sehen. Mit den Exponaten der Stuttgarter Universität Hohenheim und des Fraunhofer Instituts für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik sind auch zwei Aussteller aus der Region an Bord. Die Ausstellung wird für Besucherinnen und Besucher ab zwölf Jahren empfohlen. Der Eintritt ist frei.

Auf dem Ausstellungsschiff lassen sich viele Facetten der Bioökonomie an rund 30 interaktiven Exponaten entdecken. Auch ethische und politische Aspekte werden beleuchtet: Wie nachhaltig sind Biokraftstoffe? Welche Chancen und Risiken gehen mit neuen Methoden der Pflanzenzüchtung einher? Und wie könnte sich die Weltbevölkerung in Zukunft ernähren?

Das Ausstellungsschiff MS Wissenschaft tourt im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung durch Deutschland. In Heidelberg liegt das Schiff bis Donnerstag auf Höhe des Marstalls vor Anker. Geöffnet ist es heute von 12 bis 13.30 Uhr und dann wieder von 14.30 bis 19 Uhr. In den kommenden Tagen öffnet das Schiff bereits um 10 Uhr. An Bord gilt Maskenpflicht.