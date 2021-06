Von Claus Weber

Heidelberg. Der lange Lockdown für den Amateur-Sport scheint endlich vorbei. Am Montag trat die neue Verordnung des Kultusministeriums und des Sozialministeriums über die Sportausübung (CoronaVO Sport) in Kraft. Sie sieht zahlreiche Lockerungen vor. Gerade auch für die Stadt Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz seit Tagen stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt.

Wir sprachen mit Thomas Jung, dem stellvertretenden Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung der Stadt Heidelberg, über die wichtigsten Neuerungen. Im Freien ist der Sport nun auch ohne Tests möglich, doch auch in der Halle gab es zahlreiche Lockerungen, erklärte der 55-jährige Ziegelhäuser im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung.

Thomas Jung

Thomas Jung, welche Lockerungen sieht die neue Verordnung des Landes im Groben vor?

In der Halle geht es quasi von Null auf Hundert, weil zwei Öffnungsschritte übersprungen wurden. Bisher war in der Halle nur kontaktarmer Sport möglich. Seit 7. Juni ist auch Kontaktsport in der Halle wieder erlaubt, auch in Wettkampfform und ohne große Begrenzungen. Es müssen zehn Quadratmeter pro Sportler zur Verfügung stehen, das ist allerdings auch die normale Trainingssituation.

Brauchen Amateursportler einen negativen Antigen-Test, um am Vereinstraining teilnehmen zu dürfen?

In der Halle ja, im Freien nicht mehr.

Zuletzt haben Sportverbände beklagt, dass auch Sechs- bis 14-Jährige einen Antigen-Test vorlegen mussten.

Das ist nun nur noch in der Halle vorgeschrieben. Auch für uns war das nicht nachvollziehbar. Vor der Öffnungsstufe mit einer Inzidenz über 100 durften 20 Jugendliche bis 14 Jahre im Freien ohne Tests trainieren. Nach der nächsten Öffnungsstufe mit einer Inzidenz unter 100 wurden plötzlich Tests verlangt, das hat zu den Unstimmigkeiten geführt.

Allmählich kehren die Schüler wieder in die Klassenzimmer zurück. Können sie einen Antigen-Test der Schule für den Vereinssport nutzen und wie lange ist er gültig?

Die Corona-Verordnung Schule sieht vor, dass Schüler auf Verlangen eine Bestätigung ihres Tests bekommen. Den können Sie für den Vereinssport nutzen, er ist 60 Stunden gültig.

Bisher war die Rede davon, dass lediglich kontaktarmer Sport möglich sei.

In der neuen Verordnung steht davon nichts mehr. Die Öffnungsstufe 3 lässt Kontaktsport zu.

Sind auch wieder Freundschaftsspiele oder Wettkämpfe möglich?

Ja, in der neuen Corona-Verordnung Sport vom Montag steht, wie die Wettkämpfe geregelt werden und welche Dinge zu beachten sind.

Wie viele Zuschauer sind dazu erlaubt?

Im Freien 750 Zuschauer, in der Halle 250.

Besteht Maskenpflicht für Zuschauer?

Im Freien überall dort, wo der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht eingehalten werden kann und in den Hallen generell.

Müssen sich Sportler und Zuschauer weiterhin registrieren, um im Fall der Fälle zurückverfolgt werden zu können?

Ja, sowohl für Sportler als auch für Zuschauer gilt eine Registrierungspflicht.

Wie sieht es bei Sport in Hallen aus? Besteht Testpflicht für Sportler und Zuschauer?

Ja, für beide. Ausgenommen von der Regelung sind allerdings Geimpfte und Genesene.

Müssen die Vereine weiterhin Hygienekonzepte nachweisen?

Ja, auch das sieht die Corona-Verordnung Sport ausdrücklich vor.

Wie sieht es mit der Nutzung von Umkleideräumen, Duschen und Toiletten aus?

Die Nutzung ist wieder erlaubt. Das ist auch neu. Bis 3. Juni stand ausdrücklich in der Verordnung, dass Duschen und Umkleideräume nicht genutzt werden durften.

Ist auch kontaktreicher Sport, wie Ringen, Rugby oder Judo wieder möglich?

Ja, im Freien, also zum Beispiel Rugby, ist dies auch ohne Test möglich. In der Halle muss man dafür getestet, vollständig geimpft oder genesen sein.

Gibt es weitere Beschränkungen für den Sport?

Nicht direkt für den Sport, dafür aber für die dritte Halbzeit. So ist der Alkoholausschank und Alkoholgenuss auf Sportanlagen grundsätzlich untersagt.