Von Marion Gottlob

Heidelberg. Für seine Frau Franziska hat Pfarrer Bernd Panizzi auf vieles verzichtet: Er war Pfarrer der römisch-katholischen Kirche und dem Zölibat verpflichtet. Dann verliebte er sich – und musste seine Arbeit als Pfarrer und Seelsorger aufgeben. Aber Panizzi gab nicht auf: "Ich habe immer auf Gott vertraut. Gott ist die Liebe." Einige Zeit später fand er in der alt-katholischen Kirche Heidelberg tatsächlich eine neue religiöse Heimat und durfte als verheirateter Ehemann Pfarrer sein. Nun geht er in den Ruhestand.

Panizzi ist in Offenburg aufgewachsen. Er war in der kirchlichen Jugendarbeit aktiv und schon früh der Organist der Gemeinde. Nach dem Abitur mit dem großen Latinum paukte er Griechisch und Hebräisch und studierte dann römisch-katholische Theologie in Freiburg und Paris. Nach dem Studium wurde er im Freiburger Münster zum Priester geweiht. Nach dem Vikariat in Breisach folgte ein Jahr in der Jugendarbeit in der Diözese Freiburg: "Ich war gefühlt 28 Tage im Monat unterwegs. Ich sah meine Dienstwohnung nur zum Wäsche-Wechseln." Es wurde zu viel, er erlitt einen Kreislauf-Kollaps.

Die alt-katholische Kirche entstand 1873, nachdem einige katholische Christen das erste Vatikanische Konzil nicht akzeptierten. Sie lehnten unter anderem das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes ab. Auch die Verpflichtung zum Zölibat für Pfarrer wurde nicht anerkannt. Pfarrer und Bischöfe werden in der alt-katholischen Kirche von den Gemeinden demokratisch gewählt. Die alt-katholische Kirche hat sich – vor allem in Deutschland und in der Schweiz – von Anfang an zur Ökumene bekannt. (mio)

Schließlich wurde er Pfarrer in Mannheim-Waldhof. Er baute eine der ersten Kitas mit auf, in die Eltern ihre Kinder zwischen 6 und 17 Uhr bringen konnten, und gründete eine Art Hospiz. Schon damals wandte er sich gegen die offiziellen Vorgaben der römisch-katholischen Kirche und hielt Gottesdienste für Geschiedene. Und er verliebte sich in seine spätere Frau Franziska. Zunächst verheimlichte das Paar seine Gefühle. Nur von sonntagnachmittags bis montagvormittags konnten sie sich treffen. Wenn sie zusammen in Urlaub fuhren, brauchte es Ausreden. Bernd Panizzi: "Es war furchtbar." Dann holte er seine Partnerin ins Pfarrhaus. "Für die Gemeinde war das in Ordnung. Niemand hat mich verpfiffen."

Doch auf Dauer wollte Panizzi nicht mit Ausreden leben: "Ich wollte authentisch sein." So legte er beim Erzbistum Freiburg seine Verhältnisse offen und verlor sofort seine Arbeit, seine Wohnung, die Krankenversicherung. Sein Name wurde aus der Liste der Freiburger Ordinationsjahrgänge gelöscht. Als er sich beim Arbeitsamt Mannheim meldete, interessierte sich sogar der damalige Leiter für ihn: "Das ist spannend. So was wie Sie darf es eigentlich nicht geben."

Nach einem halben Jahr fand Bernd Panizzi Arbeit bei dem Mannheimer Energieversorger MVV und baute ein Programm für Schulungen auf. Zuvor hatte er (gegen die Vorgaben der römisch-katholischen Kirche) manchmal einen Pfarrer der alt-katholischen Gemeinde vertreten: "Aber Gottesdienst ist Gottesdienst", findet er. Nun erhielt er eine Anfrage, ob er sich vorstellen könne, wieder Pfarrer zu werden – in der alt-katholischen Kirche von Heidelberg. Er sagte zu: "Es war die Chance, in meinen Beruf zurückzukehren." Mit seiner Frau zog er in das Pfarrhaus und belegte am alt-katholischen Seminar in Bonn all die Kurse, die ihm für die neue Aufgabe fehlten. Noch während des Aufbau-Studiums gestaltete er die Gottesdienste, zwei Jahre später wurde er von der Gemeinde zum Pfarrer gewählt. Er erklärt: "Die alt-katholische Kirche ist basisdemokratisch. Alle Gemeindemitglieder ab 16 Jahren dürfen den Pfarrer wählen."

In Heidelberg fand er seine Erfüllung: "Ich bin gerne Theologe, ich bin gerne Prediger, ich bin gerne Seelsorger." Er war unter anderem 17 Jahre lang Dozent für Pastoraltheologie am alt-katholischen Seminar in Bonn und zehn Jahre Kirchen-Rundfunkbeauftragter der alt-katholischen Kirche beim SWR. Von 2015 bis 2021 war er Dekan der alt-katholischen Gemeinden in Nordbaden.

Seit 1996 wohnt er mit seiner Frau und später mit seinen beiden Töchtern Tabea und Johanna im Pfarrhaus in der Kaiserstraße, demnächst wird das Paar in ein Haus in der Blumenstraße umziehen. Und dann? "Dann mache ich ein Jahr lang mit Genuss nichts. Danach möchte ich eventuell eine neue Sprache lernen und fotografieren. Und ich mache gerne lange Spaziergänge mit meiner Frau."