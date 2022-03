Heidelberg. (RNZ) Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar zeigt sich überwältigt von der Hilfsbereitschaft in der Region. Seit 26. Februar konnte der Verein 30 Lastwagen in die Ukraine schicken. "Allen Spendern danken wir im Namen der ukrainischen Zivilbevölkerung für diese solidarische Unterstützung", heißt es in einer Stellungnahme.

Die Hilfsbereitschaft ist so groß, dass die drei Sammellager für private Sachspenden in Heidelberg, Ladenburg und Leutershausen aktuell voll sind. "Schweren Herzens müssen wir deshalb einen vorläufigen Annahmestopp für private Sachspenden aussprechen."

Noch bis Freitag, 11. März, können Sachspenden in den Sammelstellen in Heidelberg-Kirchheim (Hermann-Maas-Haus, Hegenichstraße 22), Ladenburg (Industriestraße 17, 14 bis 18 Uhr, nur Medikamente und Lebensmittel) und Leutershausen (Raiffeisenstraße 3, 16 bis 18 Uhr) abgegeben werden, danach vorerst nicht mehr.

Gewerbliche Großspender sollen sich per E-Mail an ua-hilfe@dug-rhein-neckar.de wenden.

Spendenkonto: Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Rhein-Neckar e. V.; IBAN: DE81 6709 2300 0033 1706 10; Verwendungszweck: Ukrainehilfe 2022