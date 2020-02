Von Holger Buchwald

Heidelberg. Sein Platz blieb leer. Blumen und zwei Fotos erinnerten am Mittwochabend im Neuen Sitzungssaal an den SPD-Stadtrat Andreas Grasser, der zwei Tage zuvor gestorben war. Mit einer Schweigeminute gedachten die Gemeinderatskollegen im Haupt- und Finanzausschuss, Bürgermeister und Vertreter der städtischen Ämter des 31-jährigen stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Auf einem kleinen Tisch lag ein Kondolenzbuch aus.

"Wir haben einen großartigen, sehr sympathischen Menschen verloren", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner danach in einer kurzen Ansprache: "Er hat auf uns alle immer einen sehr ausgeglichenen Eindruck gemacht." Das Stadtoberhaupt zeigte sich "zutiefst bewegt": "Wir können es nicht fassen, dass dieses wichtige Mitglied des Gemeinderats und der Stadtgesellschaft so jung von uns gegangen ist." Angesichts dieses Verlusts könne man nun nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. An solch einem Tag solle man keine Beschlüsse mit weitreichenden Konsequenzen fassen.

Besonders die SPD-Fraktion steht immer noch unter Schock. Die Vorsitzende Anke Schuster, die Stadträte Monika Meißner und Sören Michelsburg, aber auch die Fraktionsgeschäftsführerin Bianca Steffan waren bei der Schweigeminute sehr gerührt, an eine Teilnahme an der anschließenden Ausschusssitzung war aber nicht zu denken, sie verließen daher den Saal.

Strittige Themen standen genug auf der ursprünglichen Tagesordnung: Nachtbürgermeister, Straßenbahnanbindung von Patrick Henry Village oder die Sanierung der Stadthalle. Doch all diese Punkte wurden ohne Beschlussempfehlung an den Gemeinderat weitergegeben oder auf die nächsten Ausschusssitzungen vertagt.

Nur völlig unstrittige Entscheidungen, die keinen Aufschub dulden, wurden gefällt: die Beschaffung eines Löschfahrzeuges für die Freiwillige Feuerwehr Altstadt, neue Schutzkleidung für die Berufsfeuerwehrleute, die Mittelfreigabe für die Sanierung der Alten Brücke oder die Modernisierung der Johannes-Gutenberg-Schule.

Die Entscheidung, mit welchen Varianten man in Sachen Straßenbahn nach Patrick Henry Village und weiter nach Schwetzingen weiter planen soll, wird voraussichtlich erst im Gemeinderat im März fallen und nicht schon nächste Woche. "Ohne die SPD tue ich mich schwer, dieses Thema zu diskutieren", bekundete Würzner. Ob man darüber gleich im Gemeinderat entscheiden solle, wisse er jetzt noch nicht.

Vor der nächsten Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 13. Februar, wird es im Rathaus um 15.30 Uhr eine Trauerfeier für Andreas Grasser geben.