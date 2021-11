Heidelberg. (ani) Die Corona-Zahlen steigen, die Zahl der Geimpften stagniert. Gesundheitsminister Jens Spahn brachte deshalb in die Diskussion, die Impfzentren doch wieder zu öffnen – auch für Auffrischungsimpfungen nach sechs Monaten. In Heidelberg werden aber vorerst weder das Kreisimpfzentrum im Pfaffengrund noch das Zentrale Impfzentrum in Patrick-Henry-Village reaktiviert.

Das teilte das Landessozialministerium, das den Betrieb der Impfzentren bei der Stadt beziehungsweise beim Rhein-Neckar-Kreis in Auftrag geben müsste, auf RNZ-Anfrage mit. Überhaupt sollen gar keine Impfzentren im Ländle wieder eröffnet werden. "Der Vorschlag von Bundesgesundheitsminister Spahn kommt überraschend, da erst vor wenigen Wochen die Impfzentren, die zuletzt zu keinem Zeitpunkt ausgelastet waren, geschlossen wurden", so ein Sprecher des Sozialministeriums. Am 1. Oktober seien die Impfungen in die Regelversorgung der Ärzteschaft übergegangen. Das Land unterstütze überall dort, wo es nötig ist, zusätzlich mit mobilen Impfteams.

In Heidelberg übernahmen solche Teams die Drittimpfungen in den Alten- und Pflegeheimen. Bereits im September habe man alle Einrichtungen, die Bedarf angemeldet hatten, aufgesucht und die Bewohner beziehungsweise das Personal drittgeimpft, wie ein Stadtsprecher erklärt. Die Stadt sei ohnehin grundsätzlich gerne bereit, Aktionen zu unterstützen, die zum Impffortschritt beitragen. "Die Versorgung durch die niedergelassene Ärzteschaft ist in Heidelberg allerdings sehr gut – laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg gibt es aktuell 151 Impfpraxen in der Stadt", heißt es aus dem Rathaus.