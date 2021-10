Heidelberg. (RNZ) Die Impfung ist der wirksamste Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Die Stadt Heidelberg weist erneut darauf hin, dass Impfungen einen selbst sowie auch andere Menschen schützen. Ab Oktober schließen nun in Baden-Württemberg die Impfzentren, und die niedergelassene Ärzteschaft übernimmt weitgehend die Impfungen.

"Wir haben es selbst in der Hand – je mehr Menschen sich impfen lassen, umso größer sind die Chancen auf einen weitgehend normalen Herbst und Winter. Ich appelliere daher an jeden, für den die Impfung empfohlen wird: Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin und lassen Sie sich impfen oder Ihren Impfschutz auffrischen", teilt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner mit.

Zwischenzeitlich sind von den Menschen ab zwölf Jahren in Baden-Württemberg rund 70 Prozent vollständig geimpft. Daran hatten die niedergelassenen Ärzte bisher schon einen wichtigen Anteil. Ab diesem 1. Oktober sind die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte die wichtigsten Anlaufstellen für die Corona-Schutzimpfung: Das Zentrale Impfzentrum Rhein-Neckar in Patrick-Henry-Village ist nun nicht mehr geöffnet. Das Kreisimpfzentrum im Gesellschaftshaus Pfaffengrund wurde bereits Mitte August geschlossen.

Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg bieten allein in Heidelberg rund 150 Praxen Corona-Schutzimpfungen an. Schwerpunktpraxen und weitere Anlaufstellen sind in der Corona-Karte auf der Homepage der Vereinigung gelistet. Impftermine müssen individuell mit der jeweiligen Praxis vereinbart werden. Bei den Praxen direkt erhält man auch Auskunft darüber, welche Impfstoffe angeboten werden. Zudem gibt es immer wieder dezentrale Aktionen von mobilen Impfteams in Heidelberg und dem Umland. Aktuelle Termine finden sich unter www.dranbleiben-bw.de.

Wer eine Erstimpfung noch in einem Impfzentrum erhalten hat, muss sich für die Zweitimpfung nach dem 1. Oktober einen Termin in einer Arztpraxis geben lassen. Es wird empfohlen, sich mindestens zwei Wochen vor der fälligen Impfung mit der Arztpraxis in Verbindung zu setzen. Nur so kann die Praxis die entsprechenden Impfstoffmengen bestellen und die Impftermine auch in Gruppen zusammenfassen, um den Verwurf von Impfstoff zu vermeiden. Es können sich alle Personen ab zwölf Jahren gegen das Coronavirus impfen lassen. Seit dem 1. September können sich bestimmte Personen ein drittes Mal impfen lassen.