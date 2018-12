Heidelberg. (hö) Der Streit kam zur Unzeit. Gerade hatte die SPD Oberwasser, weil sie in der Betriebshofstandort-Krise Verantwortung gezeigt hat, da zerfleischte sich die Partei kaum zwei Wochen später selbst, als sie am Samstag ihre Kandidatenliste für die Gemeinderatswahl aufstellte: Aus Wut schmiss die Kreisvorsitzende Marlen Pankonin hin. Allerdings haben öffentlich ausgetragene Querelen bei den Sozialdemokraten Tradition.

Erst im Mai 2017 war Pankonin mit knappen 53 Prozent als Parteichefin bestätigt worden, gegen sie war SPD-Stadtrat Andreas Grasser angetreten und hatte mit 46 Prozent der Delegiertenstimmen einen Achtungserfolg erzielt. Dieser Kampfkandidatur war eine vierteljährige Führungskrise vorausgegangen, die in der Öffentlichkeit stattfand.

So plötzlich kam der Riss am Samstag also doch nicht - auch wenn sich die Lage bei den Genossen in den letzten eineinhalb Jahren beruhigt hatte. Übereinstimmend bestätigten gegenüber der RNZ SPD-Kreisvorsitzende Marlen Pankonin, ihr Stellvertreter Sören Michelsburg und die Vorsitzende der SPD-Gemeinderatsfraktion, Anke Schuster, dass es in den letzten Wochen erhebliche Konflikte um die Zusammensetzung der Liste gegeben habe.

Andreas Grasser.

"Wir hatten da ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie die Liste aussehen soll", sagt Pankonin, "und wir sind uns nicht einig geworden." Am Ende eskalierte der Machtkampf zwischen ihr und Schuster: Pankonin war der sichere Listenplatz 4 zugesagt worden - momentan stellt die SPD acht von 48 Stadträten -, sollte aber dann auf Platz 6 wechseln. Käme es nicht zum Tausch, drohte Schuster damit, sich nicht mehr aufstellen zu lassen - was für die Partei eine Katastrophe gewesen wäre: Schließlich hatte Schuster bei der letzten Wahl die mit Abstand meisten Stimmen (25.724 ) für die SPD geholt - das zweitbeste Ergebnis aller 48 Stadträte. Am Ende lief es so, wie es Schuster wollte.

Die Gräben in der SPD sind tief

Am Montag war Schuster allerdings nicht nach Triumph zumute. Sie wollte gegenüber der RNZ nichts mehr zum Samstag sagen und klang niedergeschlagen. Bei Pankonin hingegen war die Stimmung anders: "Ich bereue meinen Schritt nicht, von mir ist eher eine Last gefallen. Es wird keinen Rücktritt vom Rücktritt geben." Unterdessen häufen sich parteiintern die Gerüchte, wonach beide Kontrahentinnen im Grunde politische Ambitionen - möglicherweise als Bürgermeister - gehabt hätten - und sich deswegen so stur verhalten hätten.

Pankonin, die das Wahlkreisbüro des SPD-Bundestagsabgeordneten Lothar Binding leitet, streitet das ab: "Höchstens noch eine Landtagskandidatur - wenn überhaupt." Und Schuster wird nachgesagt, die Nachfolge von Kultur- und Sozialbürgermeister Joachim Gerner antreten zu wollen - weswegen sie sich der Unterstützung der Jusos vergewissern wollte. Aber das sei Mumpitz, so Schuster: "Ich will und werde nicht Herrn Gerner nachfolgen."

Sören Michelsburg.

Wie geht es weiter an der Parteispitze? Erst einmal gar nicht. Vizevorsitzender Michelsburg sagt, dass man sich erst im Januar zusammensetzen werde - um zu klären, ob die sowieso anstehende turnusmäßige Wahl des gesamten Vorstandes noch vor den Kommunalwahlen im Mai abgehalten werden soll. Michelsburg will seine Kandidatur als Parteichef "nicht ausschließen", sagt aber: "Erst diskutieren wir drüber, was der neue Vorsitzende mit sich bringen soll, und dann, wer es sein könnte." Grasser, dem immer noch Ambitionen für das Amt nachgesagt werden, war am Montag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In jedem Fall wird der neue Vorsitzende näher an der Fraktion sein: Grasser ist der Spitzenkandidat der SPD-Liste, Michelsburg steht auf Platz 5 - vor drei altgedienten Räten.