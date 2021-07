Von Arnd Janssen

Heidelberg. Sport hat wie kaum eine andere Freizeitbeschäftigung Einfluss auf die Gesellschaft – und kann auch für eine gelungene Integration von Geflüchteten sorgen. Ein Beispiel dafür hat die Schülerin Cailiosa Rackstraw recherchiert, die damit im bundesweiten Geschichtswettbewerb der Körber-Stiftung einen Preis auf Landesebene erringen konnte. Die Schülerin der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen ist eine von zwei Heidelberger Preisträgerinnen bei der 27. Ausgabe des vom Bundespräsidenten ausgerufenen Wettbewerbs für besonders gelungene Rechercheprojekte.

Die Schul-AG von Lehrerin Eva Bernhardt konnte dieses Jahr gleich drei Projekte einreichen, eines davon wurde eine von 245 in Deutschland ausgezeichneten Arbeiten. Für die beliebte AG hatten sich ursprünglich 15 Schüler gemeldet, unterstützt wurde sie von zwei studentischen Tutoren. Das Thema war "Bewegte Zeiten. Sport macht Gesellschaft", eine Lokal- oder Familiengeschichte sollte es sein.

Eva Bernhardt wusste seit Herbst letzten Jahres, dass es um Sport gehen soll und bereitete die Recherche für die Schüler vor: "Ich habe Archive und Vereine angeschrieben", erinnerte sie sich. Für die Suche nach einer spannenden Story war nur bis Ende Februar Zeit, dann kam der Abgabetermin. Auch zum Archiv des Instituts für Sportwissenschaft an der Uni erhielten die Schüler Zutritt.

Der Lockdown im Winter gestaltete die Recherche schwierig angesichts geschlossener Bibliotheken und der Tatsache, dass man sich nicht treffen konnte. Auch Zeitdruck war ein Faktor: "Es war schon stressig neben der Vorbereitung auf das Abitur", räumte Siegerin Rackstraw ein.

Ein Sportler aus Dossenheim schrieb damals Bernhardt an. "Es gab in Dossenheim in den 90er-Jahren einen Container mit Flüchtlingen aus Jugoslawien. Es hat sich zwischen Fußballern und den Flüchtlingen eine gute Spielgemeinschaft gebildet", berichtete Rackstraw, die über Zoom und Telefon Interviews mit Zeitzeugen führte. Das Projekt kam damals spontan zustande, man nahm gemeinsam an einem Turnier teil und gewann einen Pokal. Fremdenfeindliche Äußerungen waren an der Tagesordnung, aber die neuen Freunde hielten an dem Projekt fest.

Flüchtlinge von damals leben zum Teil immer noch in Dossenheim, manche halten noch Kontakt mit den Vereinsfußballern, die den Neuankömmlingen damals bei Behördengängen halfen. Die mehrere Jahre andauernde Gemeinschaft fand in der Lokalpresse nur wenig Beachtung, und: "Ich habe keine Bilder gefunden", bedauerte die 18-Jährige, die die Geschichte dann in Form einer Hausarbeit aufschrieb.

Zwei weitere Schülerinnen interviewten Sportler in Heidelberg mit Migrationshintergrund. "Wir haben Kontakt zu einem Fechter bekommen, der aus Pakistan kommt, und sind auch auf einen ungarischen Ringer gestoßen", erzählte Laura aus der 9. Klasse. Die Arbeit "Integration durch Sport in Heidelberg und Umgebung" beleuchtet, inwiefern der Sport Einwanderern in Integrationsaspekten geholfen hat. Lauras Mitstreiterin Carolina ist nicht traurig, dass die beiden nicht zu den Preisträgern gehören.

Die Oberstufenschülerin Laura de Boer recherchierte im dritten Beitrag der Thadden-Schule die Lebensgeschichte des gebürtigen Karlsruher Leichtathleten Otto Neumann. Neumann wurde 1937 während des Dritten Reichs Sportprofessor, er wurde nach dem Krieg als "Mitläufer" eingestuft. In den 1950er Jahren initiierte er die Basketballabteilung des USC Heidelberg. "Er hat 1955 seine Dissertation überarbeitet und ging in Bibliotheken, um alte Arbeiten zu stehlen und zu zerstören", erläuterte de Boer. So versuchte der Professor, seine Nazi-Vergangenheit reinzuwaschen.

Im September soll die Preisverleihung für Baden-Württemberg in Präsenz stattfinden. Dort muss Rackstraw allerdings vertreten werden: "Da bin ich bereits in Israel", so die Schülerin.