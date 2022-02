Heidelberg. (shy) Eine gewaltige Explosion hat in der Nacht zum Mittwoch Anwohner der Schwetzinger Terrasse in der Bahnstadt aus dem Schlaf gerissen. Um 3.20 Uhr sprengten unbekannte Täter dort den Geldautomaten einer Sparkassen-Filiale, die sich im Erdgeschoss eines Wohnhauses befindet.

Anwohner berichten am Mittwochmittag, dass die Polizei Minuten später vor Ort war – zu spät, auch die sofort eingeleitete Großfahndung blieb ergebnislos. "Das sieht aus wie nach dem Krieg", sagt ein Nachbar kopfschüttelnd, der gegen 12 Uhr vorbeikommt, um sich den Schaden anzusehen. Die Sprengkraft muss enorm gewesen sein. Auch acht Stunden später riecht es in den Räumen der Bankfiliale nach Schwefel, ähnlich wie nach einem gerade abgebrannten Feuerwerk. Der Bankautomat ist restlos zerstört, die Wand dahinter ebenfalls, die Druckwelle hat sogar die Fensterscheibe einen Raum weiter erreicht, sie ist von Rissen überzogen. Die massive Tür, die den Vorraum, in dem sich der Automat befindet, von den Filialräumen trennt, wurde aus den Angeln gerissen. Metall ist verbogen, der Boden ist übersät mit Schutt und Trümmerteilen.

Direkt über der Filiale liegen Wohnungen. Glücklicherweise blieben sie von der Zerstörung verschont. Sparkassen-Mitarbeiter vor Ort berichten, dass bereits ein Statiker da war und das Gebäude sicher sei. "Wir haben uns gedacht, wir lassen das so und machen hier Erlebnisbanking draus", sagt einer der Mitarbeiter ironisch, mit Blick auf das Chaos und steigt erschöpft über Metallteile. Seine Nacht war kurz. Auch für viele Anwohner war nach der Explosion an Schlaf nicht mehr zu denken.

Ein Mann aus der direkten Nachbarschaft erzählt: "Es war wahnsinnig laut und ich dachte erst, es brennt, weil ganz viel Rauch aus dem Gebäude raus und um die Ecke gezogen ist." Er habe das Fluchtfahrzeug noch gesehen. Die Polizei geht davon aus, dass es mehrere Täter waren, die den Automaten sprengten. Sie sollen mit einem blauen Kombi mit auffällig silberfarbener Dachreling vom Tatort geflüchtet sein. Laut Polizei liegt der Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Wie viel Geld die Täter erbeutet haben, war am Mittwoch noch nicht bekannt, auch die Sparkasse wollte dazu keine Auskünfte geben.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg war zur Spurensicherung vor Ort, außerdem wurden Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart in die Ermittlungen mit einbezogen. Zeitweise kreiste auch ein Hubschrauber über dem Stadtgebiet. Eine Täterbeschreibung gibt es nicht. Bislang sei lediglich bekannt, dass die Täter dunkel gekleidet gewesen sein sollen und vermutlich eine Stirnlampe getragen haben. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern, deren Fluchtfahrzeug oder deren weitere Fluchtrichtung geben können, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 174 4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.

Immer wieder sprengen Kriminelle Geldautomaten, bundesweit geschieht das fast täglich. In Heidelberg hatten Unbekannte zuletzt Mitte Dezember einen Automaten gesprengt – dieser befand sich jedoch in einem Gewerbegebiet in Rohrbach und nicht inmitten eines belebten Wohngebiets.

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 19.54 Uhr

Geldautomat in Wohnhaus gesprengt

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 10.54 Uhr