500 Millionen Jahre alte Erdgeschichte lässt sich rund um Heidelberg entdecken – wie hier am Felsen am „Russenstein“. Vor-Ort-Begleiter des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald haben dafür spezielle Routen ausgearbeitet und in einem Buch vereint. Foto: zg

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Tausende von Touristen besuchen jährlich das Heidelberger Schloss, die Alte Brücke und die Altstadt. Man kann Heidelberg aber auch als eine Region mit einer mehr als 500 Millionen Jahre alten Geschichte entdecken. Die Zeugnisse sind über die ganze Stadt und im Stadtwald verteilt. Man muss allerdings davon wissen, sonst läuft man glatt daran vorbei. 13 zertifizierte Vor-Ort-Begleiter des Geo-Naturparks Bergstraße-Odenwald haben nun spezielle Routen ausgearbeitet und unter dem Titel "Heidelberger Exkursionen" zusammengefasst. Mitherausgeber Ulrich Moltmann erklärt: "So können noch mehr Menschen diesen Wegen folgen und Heidelberg erkunden."

Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald erstreckt sich über 3500 Quadratkilometer zwischen Rhein, Bergstraße, Odenwald, Main und Neckar. Das Buch konzentriert sich auf die Gemarkung Heidelberg. Es gibt Routen in Handschuhsheim, auf dem Heiligenberg und in Neuenheim, durch die Altstadt, auf den Königsstuhl, den Gaisberg, durch Rohrbach, zum Emmertsgrund und in Ziegelhausen. Jeder Startpunkt ist mit dem öffentlichen Nahverkehr erreichbar. Geopark-Begleiterin und Literaturwissenschaftlerin Xenia Baumeister beispielsweise schlägt einen Weg durch die "Neuenheimer Schweiz" vor: Dieser Weg startet nahe dem Haarlass am "Russenstein", der an einen russischen Kutscher erinnert, der hier 1815 ertrunken ist. In der Nähe ist eine Lösswand, die 2011 als "Geotop des Jahres 2011" ausgezeichnet wurde. Der Geologe und Mineraloge Karl Caesar von Leonhard hat hier 1824 das erste Mal den Löss wissenschaftlich beschrieben. Seitdem ist diese Stelle als "Typuslokalität" bekannt. Das bedeutet, dass bis heute Wissenschaftler weltweit Löss-Proben nachfragen, um ihre eigenen Funde damit zu vergleichen.

Wer sich für die Tour durch die Altstadt von Geopark-Rangerin und Diplom-Geologin Dagi Keller entscheidet, wird die goldene Kornmarkt-Madonna mit neuen Augen sehen: Der Sockel der Statue besteht aus gelbem Keupersandstein und rotem Sandstein. Die Fachfrau schreibt: "Der Keupersandstein ist ein Ablagerungsgestein. Er wurde vor 230 bis 200 Millionen Jahren im geologischen Zeitalter der Trias abgelagert, vor Jahrmillionen in der Umgebung von Heidelberg schon aberodiert und ist im Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald nur noch im Kraichgau und in Südhessen bei Heppenheim verbreitet." Auf dem Marktplatz senkt man den Blick zum Boden, wo Gesteine vulkanischen Ursprungs, Granit, Basal und Rhyolith (Quarzporphyr) als Pflastersteine verwendet wurden. Der Emmertsgrund wird oft bei Führungen ausgespart. Nun jedoch geleitet Ulrich Moltmann die Leser zum Schweinsbrunnen: "Hier ist eine sogenannte Stauquelle dadurch entstanden, dass eine wasserführende Schicht im Untergrund durch eine geologisch nicht wasserdurchlässige Scholle blockiert wird und deshalb das Wasser gestaut und zum Austritt am Hang gezwungen wird."

Die Tour führt auch in die Moderne zum Fassadengemälde "Gesicht eines alten Mannes", das vom Graffiti-Künstler Hendrik Beikirch 2015 gemalt wurde. Sogar der Tiefgaragentunnel in einem "schwimmenden Fundament" wird als "bautechnische Meisterleistung" gewürdigt. Alle Routen sind zwischen drei und sechs Kilometer lang. Für jede Route sind Start- und Endpunkt angegeben. Die Geopark-Begleiter machen darauf aufmerksam, falls die Routen für Kinderwagen und Rollstuhlfahrer nicht geeignet sind. Moltmann erklärt: "Die Angaben zur Dauer der Routen sind großzügig bemessen, damit genügend Zeit zum Innehalten bleibt." Es gibt Karten zur Orientierung, aber auch GPX-Tracks für Wander-Apps zum Download. Meist findet man auch Tipps für Einkehrmöglichkeiten.

Info: Verena Dunckelmann, Marion Huthmann, Ulrich Moltmann (Hrsg.): Heidelberger Exkursionen. 176 Seiten. Verlag Regionalkultur. 16,90 Euro.