Heidelberg. (pne) Die neuen E-Busse sind jetzt auf der Straße: Am Montag hat die erste vollelektrische Buslinie Heidelbergs ihren Betrieb aufgenommen. Erster Bürgermeister Jürgen Odszuck, Martin in der Beek, Technischer Geschäftsführer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), Michael Jäger, Geschäftsführer der Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB), und Michael Teigeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Energie, machten sich zum offiziellen Start der Linie 20 persönlich ein Bild von dem neuen Gefährt.

In nur 14 Minuten ...

"Auf die Elektrobusse haben wir sehnlichst gewartet", so Odszuck. "Damit schlagen wir ein neues Kapitel der Elektromobilität auf." Er räumte ein, dass die Busse - insgesamt drei von ihnen sind in Heidelberg im Einsatz - "viel Energie" bräuchten. Dennoch überwiegen für ihn die Vorteile.

So seien die Busse nicht nur emissionsfrei und sorgten für saubere Luft. Mit der neuen Linie gelangten die Menschen auch schnell und komfortabel vom Hauptbahnhof in die Altstadt. Michael Jäger ist als Geschäftsführer der HSB auch für deren Finanzierung zuständig und weiß: "Die Busse sind deutlich teuerer als normale Busse." Dennoch meint er: "Es ist der richtige Schritt, in die Zukunft zu investieren."

Insgesamt sechs Busse der Reihe "eCitaro" hatte die RNV bei Mercedes-Benz bestellt. Vorläufig sind ausschließlich Modelle mit zwei Türen im Einsatz. Ab April werden diese dann durch Dreitürer ersetzt. "Dadurch können die Passagiere noch schneller ein- und aussteigen", so Martin in der Beek. Die Fahrzeuge sind etwas höher als herkömmliche Linienbusse, da die Batterie sich unter dem Dach befindet. Sie bewegen sich nahezu lautlos - nur ein Summton sorgt dafür, dass Fußgänger und Radfahrer die Fahrzeuge auch bemerken.

... vom Bahnhof zum Karlsplatz

Und dann kam der Praxistest, eine Fahrt in einem der neuen Busse über den Hauptbahnhof bis zum Karlsplatz. Mit 14 Minuten sei diese Verbindung in die Altstadt deutlich schneller als andere Linien, die am Bismarckplatz Halt machen, betonte in der Beek. Ein weiterer Vorteil der neuen Busse: die geringen Wartungskosten.

Die Vorteile der Elektromobilität schätzt auch Werner Bornemann-von Loeben. Er saß am Montag aus privatem Interesse mit im Bus und besitzt selbst drei E-Autos.

Dass Heidelberg nun im öffentlichen Verkehr auch auf Elektromobilität setzt, findet er gut: "Erstens will ich in der Innenstadt keine Emissionen haben. Zweitens ist die Lärmbelästigung geringer. Und drittens möchte ich nicht, dass wir Staaten im arabischen Raum ihr Öl abkaufen und damit Kriege finanzieren." Ganz nebenbei ist das Elektrobusfahren auch ein anderes Erlebnis, wie der Rechtsanwalt feststellte: "Man merkt, wie angenehm es sich hier drin fährt." Es geht aber noch besser, meint er: "Wenn alle Busse in Heidelberg vollelektrisch fahren würden, dann wäre es wunderbar ruhig."